Boston v NHL po odvolání kouče urval těsnou výhru, Mrázek vychytal obhájce Stanley Cupu

David Pastrňák přispěl v prvním zápase po odvolání trenéra přihrávkou k domácí výhře hokejistů Bostonu 1:0 nad Utahem, v jehož brance stál Karel Vejmelka. Ve čtvrtečním programu NHL opět bodoval i Martin Nečas z Caroliny, Hurricanes ale prohráli 2:4 na ledě New Jersey, v jehož dresu rovněž zaznamenal asistenci Ondřej Palát. Radek Faksa se podílel na bleskové brance St. Louis už po jedenácti sekundách hry, Blues ale nakonec zdolali San Jose 3:2 až po nájezdech. Petr Mrázek předvedl 32 zákroků při výhře Chicaga 3:1 nad Floridou a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání. Fantastický večer prožil i Zach Werenski, obránce Columbusu se na výhře 7:6 v prodloužení podílel pěti body.

Boston s Pastrňákem a Pavlem Zachou čekal na výhru tři zápasy. Vítěznou premiéru na lavičce jako hlavní trenér prožil Joe Sacco, dosavadní asistent odvolaného Jima Montgomeryho. Stal se teprve druhým hlavním koučem v historii organizace, jehož tým při premiéře udržel čisté konto.

"Je to skvělý pocit, nebudu lhát," řekl nový trenér Bostonu. "Ale ještě důležitější bylo dovést kluky k vítězství. Máme ze sebe lepší pocit. Myslím si, že jsme dnes večer měli pár jednotlivců, kteří do našeho týmu opravdu vnesli energii, aby v určitých okamžicích zápasu vyburcovali lavičku. Všichni se snažili."

Jediný gól dal krátce po polovině utkání Elias Lindholm po přesilovkové spolupráci s kapitánem Bradem Marchandem a Pastrňákem. Vejmelka zaznamenal 30 zákroků a úspěšnost bezmála 97 procent, ale třetí porážku hostů v řadě neodvrátil.

Nečasovi v minulém utkání na ledě Flyers skončila třináctizápasová bodová série, hned ale možná načal novou. V přesilovce přihrál na druhou branku Hurricanes, která znamenala po 12 sekundách třetí části vyrovnání na 2:2, ale pak už se prosadili jen domácí.

Také Palátova asistence přinesla už v první třetině rovnovážný stav, který zajistil Jesper Bratt. Švédský útočník se prosadil ještě jednou v závěru a na výhře se podílel také přihrávkou.

Faksa potrestal chybu brankáře Jaroslava Askarova, který krátce po úvodním buly rozehrál kotouč zpoza branky přímo na hůl soupeře. Český útočník pohotovou přihrávkou z rohu kluziště našel před brankovištěm bývalého hráče Vítkovic Australana Nathana Walkera, který otevřel skóre. Za poražené Sharks odehrál šestnáct minut obránce Jan Rutta a třikrát vystřelil na branku.

"Je super, pokud dokážete mít dobré střídání samo o sobě. Ale dát gól hned při prvním, to udá tempo zápasu. 'Faks' mi skvěle přihrál," řekl Walker.

Chicago s výrazným Mrázkovým přispěním po třech porážkách porazilo obhájce Stanley Cupu, ale stále se krčí u dna celé NHL. Českého gólmana překonal jen Sam Reinhart, který v polovině utkání snížil na 1:2 a patnáctým gólem v sezoně se dotáhl na čelo tabulky střelců. Pak už se prosadil až při hře hostů bez brankáře sedmatřicetiletý kapitán Blackahwks Nick Foligno. Za Panthers, kteří prohráli čtvrtý z posledních pěti zápasů, nastoupil Tomáš Nosek a za osm minut hry se do statistik nezapsal.

"Tón hry jsme udali hned na začátku první třetiny, kde jsme také dali důležitý přesilovkový gól. Trefa do prázdné branky to pak akorát pojistila. Takhle to chceme," řekl Mrázek, který se vrátil do branky po jednozápasové absenci z osobních důvodů.

Pětibodový večer prožil obránce Columbusu Zach Werenski při přestřelce s Tampou Bay. Americký obránce ukončil prodloužení a na výhře 7:6 se podílel ještě další brankou a třemi asistencemi.

