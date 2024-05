Boston boj o Stanley Cup nevzdává, na Floridě urval těsnou výhru. Edmonton srovnal krok

Série mezi Bruins a Panthers se vrátí do Bostonu.

Hokejisté Bostonu vyhráli v semifinále Východní konference NHL na ledě Floridy i bez bodových příspěvků českých hráčů 2:1 a snížili stav série na 2:3. Hrdinou zápasu se stal Charlie McAvoy (26), který si připsal vítězný gól a přihrávku. Edmonton udolal Vancouver 3:2 trefou Evana Boucharda (24) z poslední minuty a vyrovnal sérii na 2:2.

Boston ve své klubové historii ještě neotočil v play off NHL z 1:3 a boj o zlomení nelichotivého záznamu začal i bez svého lídra Brada Marchanda dobře. Jake DeBrusk nepřihrál zpoza branky do pravého kruhu napřahujícímu se Davidu Pastrňákovi, ale poslal puk před branku. Tam jej převzal nehlídaný Morgan Geekie a bekhendovou kličkou otevřel v páté minutě skóre.

Na začátku druhé třetiny vyrovnal z dorážky Sam Reinhart, ale Bostonu vrátil brzy vedení McAvoy střelou z mezikruží. Domácí si ještě vzali trenérskou výzvu kvůli nedovolenému bránění brankáři, ale gól platil. "V těchto situacích nikdy nevíte. Moc jsme ten gól potřebovali. Jsem rád, že jej uznali a že jsme vyhráli. Příště hrajeme doma, série je otevřená," uvedl McAvoy.

Zbytek obstaral gólman Jeremy Swayman, který zneškodnil 28 pokusů domácích. "O téhle partě nepochybuju. Věřili jsme, že když budeme hrát svůj hokej, tak zápas zvládneme a vrátíme sérii do Bostonu," uvedl Swayman a vyzdvihl práci svých mentorů. "Naučili mě, jak nahradit slovo nervózní za nadšený. Tyhle momenty si užívám a přinášejí mi největší radost. Jsem maximálně šťastný," podotkl.

Zatímco trenér Bostonu Jim Montgomery řekl, že jeho svěřenci odehráli nejlepší zápas v sérii, jeho protějšek Paul Maurice neskrýval zklamání. "Nelíbilo se mi, jak jsme hráli. Zejména v první třetině. Byli opravdu rychlí a my jsme špatně nakládali s pukem. Pozitivní je, že jsme se zlepšili a zůstávali ve hře. Vypracovali jsme si i šance, ale neproměnili je," uvedl kouč Floridy.

První gól zápasu vstřelil ve 12. minutě v přesilové hře Leon Draisaitl a čtyřicet sekund před koncem druhé třetiny zvýšil Ryan Nugent-Hopkins. Vancouver ale nakonec dvoubrankové manko ve třetí části zlikvidoval. Kontaktní branku dal ve 47. minutě Conor Garland a při hře bez brankáře vyrovnal Dakota Joshua. O 62 sekund později ale odmítl prodloužení Bouchard, který střelou z mezikruží rozhodl o výhře Oilers.

"Nebylo příjemné, že jsme inkasovali v předposlední minutě na 2:2, ale nebyl čas se tím nějak trápit. Museli jsme tam skočit a dokončit třetinu," uvedl Bouchard. "Skvělou práci odvedli útočníci před brankářem. Je to tam tvrdé, ale zabojovali. Uviděl jsem místo a trefil se," doplnil k vítězné brance.

Trenér Vancouveru Rick Toccet se zlobil na přístup hráčů při třetí inkasované brance, u které byl na ledě i obránce Filip Hronek. "Myslím, že čtyři pět hráčů udělalo chybu. To se nemůže stát. Počínali si lehkovážně, nebyli dostatečně agresivní, důrazní," zlobil se kouč.

Mezi hrdiny zápasu patřil gólman Edmontonu Calvin Pickard, který nastoupil poprvé v play off od úvodní minuty. Už minule nahradil v průběhu zápasu Stuarta Skinnera, který v sérii inkasoval 12 branek. "Snažil jsem se hlídat emoce, jak jen to šlo. Samozřejmě to bylo těžké. Šlo o hodně. Kluci přede mnou ale hráli skvěle," řekl Pickard, který kryl 19 střel.