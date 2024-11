Chytil dalším bodem pomohl k výhře Rangers, Vladař udržel proti New Jersey první nulu od roku 2021

Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Český hokejový útočník Filip Chytil (25) bodoval ve třetím zápase NHL v řadě, tentokrát se na domácím ledě gólovou přihrávkou podílel na výhře New York Rangers nad Ottawou 2:1. Daniel Vladař (27) z Calgary se pošesté v sezoně postavil do branky Flames a poprvé udržel čisté konto. Proti New Jersey si připsal 22 zákroků a přispěl jimi k výhře 3:0. Výborný výkon český gólman podpořil ještě asistencí a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Vladař se proti Devils blýskl svojí první nulou od listopadu 2021, celkem už má v NHL na svém kontě tři. V duelu s Devils předčil bývalého brankářského parťáka Jacoba Markströma. Švédský gólman, který do New Jersey odešel z Calgary před sezonou, v 55. minutě inkasoval dvakrát během 28 sekund.

Jako první Markströma překonal Blake Coleman a vzápětí na jeho trefu navázal Jonathan Huberdeau. Šikovný útočník sebral Vladařem vyhozený puk, na obranné modré čáře si prohodil obránce a přečíslení dva na jednoho vyřešil ukázkovou kombinací s Anthonym Manthou. Konečnou podobu výsledku dal znovu Coleman.

Chytil si připsal asistenci při výhře newyorských Rangers nad Ottawou 2:1. Český útočník v úvodu třetí třetiny připravil vítěznou branku pro Alexise Lafreniera a bodoval ve třetím zápase za sebou. V deseti duelech rodák z Kroměříže nasbíral osm bodů a je třetím nejproduktivnějším Čechem v dosavadním průběhu sezony.

