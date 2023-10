Dva zápasy, jeden gól a návrat na farmu. Útočník Zohorna se z Pittsburghu vrátil do AHL

Český hokejový útočník Radim Zohorna (27) se po šesti dnech vrátil z Pittsburghu na farmu do celku Wilkes-Barre/Scranton do nižší AHL. Odchovanec Havlíčkova Brodu za Penguins odehrál dva zápasy a vstřelil jednu branku. Místo Zohorny byl pozván do prvního týmu z AHL kanadský útočník Corey Andonovski (24), který čeká na premiéru v NHL. Klub o tom informoval na sociální síti X.

Zohorna se vrátil do Pittsburghu po roce, který strávil v Calgary a Torontu. Účastník letošního mistrovství světa s Penguins podepsal v červenci jako nechráněný volný hráč roční dvoucestnou smlouvu, která mu zaručuje v případě působení v NHL 775 tisíc dolarů. Na farmě mu příjem klesne na 375 tisíc.

V přípravě před sezonou se Zohornovi dařilo a ve čtyřech zápasech si připsal gól a tři asistence. Těsně před startem ročníku se ale nevešel na soupisku a zamířil do AHL. Ve dvou zápasech za Wilkes-Barre/Scranton v této sezoně nebodoval. V NHL má Zohorna celkem na kontě 37 zápasů a 12 bodů za šest gólů a šest asistencí.