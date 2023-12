Hájek si musí zvyknout, pomýšlí ale i na reprezentaci. Pardubice pro něj byly první volba

Obránce Libor Hájek (25) se minulý týden definitivně rozhodl, že přeruší svou snahu prosadit se v NHL, a domluvil se na spolupráci s extraligovými Pardubicemi. V pondělí si poprvé s novými spoluhráči zatrénoval a ve středu by měl už nastoupit v novém dresu. Bek uvedl, že si musí na novou soutěž zvyknout, ale také by rád zabojoval o návrat do reprezentace, v jejímž dresu se před dvěma lety představil na mistrovství světa.

"Myslím si, že to bude náročné. Extraliga se hodně zvedla od doby, co jsem odešel do Ameriky. Čeká mě velké hřiště, musím si na to zvyknout. Těším se, že si hokej budu užívat, to je hlavní," řekl Hájek, který do zámoří odešel v juniorském věku v roce 2015. Na začátku sezony 2020/21 odehrál deset zápasů za mateřské Brno.

Dynamo ohlásilo Hájkův příchod minulý týden v pátek, sám hráč se z USA vrátil o víkendu. V pondělí už nechyběl mezi diváky v aréně při výhře Pardubic 8:2 nad Olomoucí. "Dlouho jsem neviděl takhle dobře hrající tým. Všichni se podporovali a zastupovali se. Takhle to má být, takhle hrají vítězné týmy. Jsem mile překvapen, jak kluci hráli," přiznal Hájek.

Za minulých pět sezon Hájek odehrál v NHL 110 zápasů za Rangers a připsal si čtyři branky a osm asistencí. V posledním ročníku nastoupil do 16 utkání a vstřelil jednu branku. Před aktuálním ročníkem se neúspěšně snažil získat kontrakt na zkoušce v Pittsburghu a následně se domluvil na spolupráci s týmem Wilkes-Barre/Scranton Penguins v nižší AHL. Na farmě pensylvánského klubu odehrál 11 utkání a poté se rozhodl vrátit do Česka.

"Před sezonou už jsme byli v kontaktu s panem (trenérem Pardubic Václavem) Varaďou. Byli jsme domluveni, že uvidíme, jak moje situace bude vypadat. Pak byly Pardubice první volba," řekl Hájek, který na východě Čech podepsal smlouvu do roku 2028.

"Dynamo se zvedá i díky panu (majiteli klubu Petru) Dědkovi a trenérům. To byla ta hlavní motivace jít sem a hrát s týmem o nějaký úspěch," vysvětlil.

Návrat do Brna podle něho nyní ve hře nebyl. "V Brně na Kometě jsem vyrůstal, vztahy jsou myslím dobré. Ale chtěl jsem zkusit něco jiného. Chtěl jsem zkusit tým, který je na špici v republice," řekl Hájek.

Snahu o prosazení se v NHL podle svých slov ještě definitivně neuzavřel. "Musím jít postupně, pomoci Pardubicím a hrát co nejlépe, abych klukům pomohl. Pak se třeba mohu dostat do nároďáku a teprve přemýšlet o možném návratu. Bylo by to krásné, ale teď se dívám hlavně na Pardubice. To je můj nový domov," prohlásil Hájek, kterého v roce 2016 draftovala Tampa ve druhém kole na 37. pozici.

V Česku se těší i na diváckou kulisu při zápasech. "Fanoušci tady byli v Pardubicích vždy skvělí, bylo to lákadlo. Bude to lepší než v NHL. Především ve srovnání s Madison Square Garden, tam je hodně byznysmenů, kteří to berou jako součást jednání. Tady v Česku chodí fanoušci, kteří hokej milují a fandí," uvedl Hájek.