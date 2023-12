Další zvučná posila ze zámoří. Pardubice přilákaly Hájka, obránce podepsal na pět let

Další zvučná posila ze zámoří. Pardubice přilákaly Hájka, obránce podepsal na pět let

Libor Hájek působil v barvách New York Rangers.

Už třetí posilu ze zámoří přivedly během jednoho kalendářního roku do svého kádru hokejové Pardubice. Defenzivní řady Dynama posílil obránce se zkušenostmi z NHL Libor Hájek (25). Odchovanec brněnské Komety, který ve slavné kanadsko-americké lize oblékal dres New York Rangers, podepsal na východě Čech smlouvu do roku 2028.

Hájek za Rangers nastoupil v pěti sezonách, ve 110 zápasech základní části nasbíral 12 bodů (4+8). V létě se jej však klub zbavil jako nechtěného, před sezonou nezískal nový kontrakt na zkoušce v Pittsburghu a angažmá našel až na farmě Penguins v AHL, týmu Wilkes-Barre/Scranton. S ním podepsal v říjnu roční kontrakt. Za nový tým odehrál však jen 11 zápasů, naposledy nastoupil 1. prosince a po pár týdnech se rozhodl zamířit do Česka.

Sáhly po něm Pardubice, jejichž vedení nemá pořád dost. "Pravidelně nadělujeme před Vánocemi posilu do týmu. Tradici jsme neporušili. Libor je dalším hráčem se zkušenostmi z NHL, který s klubem uzavřel dlouhodobou smlouvu. Je to obránce s velkou perspektivou. Do Čech se vrací s cílem hrát o trofeje," uvedl pro klubový web majitel Pardubic Petr Dědek.

Loni přišel touto dobou (jen o dva dny později) Lukáš Sedlák z Philadelphie, v letní přestávce pak dorazil Martin Kaut ze San Jose. Hájek hrál dosud v nejvyšší sezoně jen za Kometu (37 utkání). Předloni hájil barvy Česka na mistrovství světa, o nějž se pokusí zabojovat i nyní.

Po minulé sezoně v NHL se stal nechráněným volným hráčem, když mu skončil roční jednocestný kontrakt na 800 tisíc dolarů. Na zkoušce v Pittsburghu odehrál v přípravě tři zápasy, v nichž si připsal jednu asistenci. Další však už bude někdejší juniorský reprezentant přidávat v dresu Pardubic.