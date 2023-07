Kane si vybere nový klub až během sezony, nyní se soustředí na rekonvalescenci po zranění

Hvězdný americký útočník Patrick Kane (35) je největším jménem mezi zbývajícími nechráněnými volnými hráči NHL, nicméně vše nasvědčuje tomu, že do sezony 2023/24 vstoupí až během rozběhnutého ročníku.

Řekl to jeho agent Pat Brisson, protože legenda Chicaga Blackhawks po minulé sezoně podstoupila operaci kyčle a na led by se měla vrátit až po začátku nadcházejícího ročníku. "V létě nemíní podepsat smlouvu. Vzal si čas na zotavení a rozhodne se během úvodních týdnů sezony," uvedl hráčův zástupce pro ESPN.

Patrick Kane v minulé sezóně nasbíral v 66 zápasech pouze 57 bodů, což je výrazný propad, ale na vině byly také výše zmíněné zdravotní problémy. Po odchodu z Blackhawks se rozhodl, že bude hrát za NY Rangers. Klub, který byl považován za jedoho z favoritů na zisk Stanley Cupu, však vypadl už v 1. kole play off s New Jersey Devils.

"Vybere si tým, u kterého bude cítit největší šanci vyhrát Stanley Cup," pokračoval Brisson. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí by mělo padnout v průběhu sezony, bude mít Američan logicky jasnější představu a reálné možnosti jednotlivých týmů. Očekává se, že by se tak mohlo stát v průběhu listopadu.

Zároveň by to Kaneovi umožnilo podepsat smlouvu i s takovým týmem, který nemá dostatek prostoru pod platovým stropem. V posledních letech řada týmů přišla na delší dobu o svého klíčového hráče, takže by ho mohly zařadit na listinu LTIR (dlouhodobě zraněných hráčů), přičemž celý plat by se odečetl z částky pod platovým stropem.

Patrick Kane a jeho statistiky v NHL. Livesport

Příkladem je Colorado, kterému bude pravděpodobně celý rok chybět kapitán Gabriel Landeskog. V minulé sezoně byl na LTIR také kapitán Vegas Mark Stone, který se vrátil až v play off. Ačkoli Kane s rozhodnutím nespěchá, je jisté, že ho uvidíme bojovat o čtvrtý Stanley Cup v kvalitním týmu.