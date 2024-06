Kulichovi jedno utkání nestačí, rád by se v NHL prosadil natrvalo. Lákají ho zápasy v Praze

Hokejový útočník Jiří Kulich (20) by si v příští sezoně rád vybojoval místo v kádru Buffala v NHL. Talentovaný hráč loni v listopadu debutoval v elitní soutěži, nakonec si ale připsal jen jeden start a zbytek sezony strávil na farmě v nižší AHL. V rozhovoru s novináři na slavnostním vyhlášení ankety Zlatá hokejka, kde převzal cenu pro nejlepšího juniora, Kulich uvedl, že velkou motivací jsou pro něj i říjnové zápasy Buffala proti New Jersey v Praze.

"Samozřejmě to mám v hlavě. Je to takový můj cíl. Začínáme dvěma zápasy v Praze, co víc si přát než hrát před rodinou a před kamarády," řekl Kulich, který v lednu dovedl jako kapitán juniorskou reprezentaci k zisku bronzové medaile na mistrovství světa hráčů do 20 let.

S nedávno skončenou sezonou je vcelku spokojený, i když se mu nedařilo v celém jejím průběhu. "Začátek byl krásný. Docela mi to tam padalo, pak přišel debut v NHL, bronz na dvacítkách. Ale potom mi začala taková dvouměsíční krize, kdy jsem se nemohl trefit. Bylo to docela náročné na hlavu. Musel jsem se naučit i jiné věci než jen dávat góly. Ale to mě posunulo zase o krok dál. Teď jsem komplexnější hráč," zhodnotil Kulich uplynulé měsíce.

V NHL se představil pouze 25. listopadu, více šancí mezi elitou nedostal. "Já jsem rád aspoň za ten jeden. Sen se mi splnil. Teď musím makat, abych v NHL začal a přinejlepším tam zůstal už napořád," řekl Kulich, jenž v AHL za Rochester odehrál včetně play off 62 utkání s bilancí 27 branek a 20 asistencí. Proti New Jersey při prohře Buffala 2:7 nebodoval.

Kulich věří, že v přípravě dostane šanci prosadit se do kádru a bude záležet jen na něm, jak s ní naloží. "Věřím v to, že jim nedám šanci, aby mě poslali zase zpátky (do AHL). I když Buffalo má hrozně moc talentů a je složité se prosadit v prvních dvou lajnách. Já ale udělám vše pro to, aby se mezi šestku útočníků dostal," podotkl rodák z Kadaně.

Kulich byl nejproduktivnějším hráčem MS do 20 let. Profimedia

Účastník tří juniorských světových šampionátů totiž patří mezi výrazné ofenzivní hráče. "Každý hokejista musí umět hrát všechno. Ale já zrovna nejsem typ, který by šel ve čtvrté lajně bourat protihráče. Mojí prací je dávat góly, dostávat kluky do šancí," řekl Kulich.

V současnosti se už připravuje na novou sezonu. Trénuje v Českých Budějovicích ve Staca gymu, na přelomu července a srpna začne trénovat v Praze na ledě pod vedením individuálního kouče Radka Dudy.

"Maximálně mu věřím. Pracujeme na detailech a vždycky mě to posunulo dál. Minulou sezonu jsem cítil, jak mi tréninky s ním pomohly. Jako trenér je úplně jiný než hráč. Snaží se nám předávat zkušenosti z věcí, které třeba dělal špatně a nechce, abychom je opakovali. Se vším nám radí, úplně se do toho zbláznil," dodal Kulich.