Edmonton velkolepý obrat nedotáhl, z prvního Stanley Cupu ve své historii se raduje Florida

Stanleyův pohár vyhráli poprvé v historii od vstupu do NHL v roce 1993 hokejisté Floridy. V rozhodujícím sedmém utkání finále play off zdolali doma Edmonton 2:1. Celou sérii tak Panthers přes ztrátu vedení 3:0 na zápasy vyhráli 4:3. Rozhodující gól vstřelil v čase 35:11 útočník Sam Reinhart (28). Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off získal kapitán poraženého týmu Connor McDavid (27), jenž vyhrál bodování vyřazovacích bitev. Ve 25 zápasech si připsal 42 bodů za osm branek a 34 asistencí.

"Tohle je úžasná chvíle. Celý náš život dřeme právě pro tento okamžik. A teď jsme se dočkali, je to něco úžasného," vyjádřil pocity vítězů brankář Sergej Bobrovskij.

Tým vedený koučem Paulem Mauricem a kapitánem Aleksanderem Barkovem šel do vedení v páté minutě, kdy se prosadil Carter Verhaeghe. Oilers, kteří se mohli stát po 82 letech druhým týmem v dějinách NHL, který otočil finálovou sérii ze stavu 0:3, vyrovnali o dvě minuty a 17 sekund později zásluhou Mattiase Janmarka. Poslední slovo měl však Reinhart, u jehož gólu asistoval Verhaeghe.

"Bylo samozřejmě těžké prohrávat v sérii 0:3 na zápasy. A bylo těžké vyhrát pak další čtyři v řadě proti tak dobrému týmu. Ale my jsme vážně věřili, že to dokážeme," řekl McDavid, nejlepší hokejista současnosti, jenž musí dál čekat na zisk Stanley Cupu. "Nikdo na světě ho nechce víc než právě on. A udělal pro to každý den úplně všechno," dodal druhý z dvojice hlavních lídrů kanadského celku Leon Draisaitl.

Floridští měli už ve třetí minutě k dispozici přesilovku. Tu sice nevyužili, ale záhy po jejím skončení slavili vedoucí gól. Rodriguesovo nahození od postranního hrazení, které by jinak skončilo zhruba metr vedle branky, přesměroval dokonalou tečí Verhaeghe a hostující gólman Skinner byl bezmocný.

Tým, který skóroval jako první, vyhrál v sérii pět ze šesti předchozích zápasů. Panthers tak byli na dobré cestě, jenže Oilers velice brzy odpověděli: Ceci našel výbornou nahrávkou na útočné modré čáře rozjetého Janmarka, jenž tváří v tvář Bobrovskému zamířil přesně mezi beton a vyrážečku domácího brankáře.

Ve 14. minutě zazvonil dělovkou na jeho tyčku produktivní bek Bouchard, jenž nakonec skončil v bodování druhý hned za McDavidem. Před první přestávkou pak měli navrch Panthers, ale bez gólového efektu. Na konci 18. minuty pálil těsně vedle z ideální pozice Kulikov, jen chvilku po něm minul při zakončení zblízka Matthew Tkachuk.

V úvodu druhé třetiny měl svou první větší možnost v utkání McDavid, Bobrovskij ale jeho bekhendový pokus vykryl. Jen chvilku nato Tkachuk podklouzl a protože v pádu podmetl Foegeleho, jeho spoluhráči prožili horké chvilky v oslabení. I díky skvělému gólmanovi Bobrovskému, jenž byl vyhlášen první hvězdou zápasu, je však přečkali bez úhony.

Ve 32. minutě zakončoval nebezpečně Verhaeghe, Skinner byl pozorný. O chvíli později přišly klíčové okamžiky. Na jedné straně zahrozil Foegele, když se prodral do zakončení, Kulikov duchapřítomně uklidil volný puk z brankoviště a založil tak zároveň protiútok Panthers, který zakončil kanonýr Reinhart gólovou ranou pod lapačku na bližší tyčku. Draisaitl měl velmi dobrou možnost na další rychlou odpověď, jenže minul.

"Samozřejmě doufáte, že to byl právě ten gól, který už to všechno rozhodne. Ze zápasu zbývalo ještě hodně času, před námi byla ještě spousta práce, ale i tak pevně doufáte, že to už je ten vítězný gól," řekl Reinhart ke svému desátému zásahu v letošním play off.

Podobně jako v úvodních dvou třetinách přinesl i začátek té třetí vyloučení. Druhou početní výhodu si zahrála Florida. Panthers v ní nebyli příliš nebezpeční, ale v jejím závěru měl obrovskou šanci zblízka zakončující Bennett, Skinner ho však vychytal.

Obrovský boj, do něhož dávali hráči poslední zbytky sil, které v nich zůstaly po dlouhé sezoně, gradoval. Sedm minut před vypršením základní hrací doby měl jedinečnou šanci na vyrovnání McDavid, když se pohotově otočil před Bobrovským, jenže ve chvíli, kdy se chystal poslat puk za jeho záda, sebral mu prakticky jistý gól skvělým obranným zákrokem Forsling a při pokusu o dorážku neuspěli ani Hyman s Draisaitlem.

Oilers stahovali smyčku a vystupňovaný tlak jim přinesl další příležitosti. Dobrou možnost měl produktivní bek Bouchard, jehož pokus však zblokovali obětavě bránící hráči Panthers. McDavid tečoval mimo, odražený puk od jeho brusle kryl Bobrovskij.

Edmonton pak sáhl k oddechovému času a 70 sekund před koncem zamířil Skinner na střídačku. Rodrigues nedovezl kotouč do prázdné branky, vzápětí ji netrefil z otočky střelou ze středního pásma, ale domácí tým to mrzet nemuselo.

Gól potřebovali hosté, aby poslali zápas do prodloužení a mohli tak ukončit čekání kanadských týmů na triumf po dlouhých 31 letech. Nedočkali se, vypuknout tak mohla obrovská radost Panthers.

Na trůn dosedli po dvou předchozích finálových porážkách. V roce 1996 s Coloradem (0:4) a loni s Vegas (1:4). "Něčím takovým si potřebujete nejdřív projít, abyste věděli a naplno pochopili, co to obnáší, abyste došli až k cíli," řekl útočník vítězů Tkachuk.

Oilers museli naproti tomu vstřebávat smutek. "Jsem vážně moc hrdý na to, jak jsme celou sezonu bojovali. Skoro hned po jejím začátku jsme zaostávali za postupovou osmičkou (Západní konference) a měsíce a měsíce jsme bojovali, abychom se vrátili zpátky. Dostali jsme se nakonec blízko k vrcholu, ale neuspěli. Je to na nic," mrzelo McDavida.