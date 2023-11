Livesport Daily #128: Jaká byla kariéra a život Romana Čechmánka, vzpomíná Karel Knap

O víkendu zasáhla sportovní svět smutná zpráva. Ve věku 52 let zemřel bývalý hokejový gólman, olympijský šampion a trojnásobný mistr světa Roman Čechmánek. Ve své době patřil mezi nejlepší brankáře vůbec, podmanil si českou extraligu a výraznou stopu zanechal i ve slavné NHL. Na jeho život a kariéru jsme v dnešní epizodě Livesport Daily zavzpomínali s hokejovým novinářem Karlem Knapem.

Populární "Čeman" byl pětkrát vyhlášen nejlepším extraligovým gólmanem a v 90. letech byl jedním ze základních stavebních kamenů slavné vsetínské dynastie. V roce 2000, těsně před dovršením třicítky, pak vlétl do NHL a svou světovou extratřídu potvrdil výtečnými čísly zejména během prvních tří sezon ve Philadelphii. Po prvním roce mezi světovou elitou byl druhý v hlasování o Vezina trophy pro nejlepšího brankáře celé NHL, předčil ho jen jeho reprezentační kolega Dominik Hašek.

"Na tom vyhlašování v Torontu jsem byl a Roman Čechmánek se tam projevil tak, jak ho všichni znali. Ležérně tam postával a říkal, že mu je úplně jedno, kdo to vyhraje, ať to dají klidně tomu Brodeurovi, kterého tehdy velebila kanadská média. Povídal, hlavně, že jsme všichni zdraví a že by ještě musel mít proslov a na to, že se jim může vykašlat. Přesně takhle si Romana pamatuju," říká dlouholetý hokejový novinář Karel Knap.

Livesport Daily #128: Jaká byla kariéra a život Romana Čechmánka? Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Začátky Čechmánkovy kariéry, kdy si přivydělával jako elektrikář.

Jeho roli v národním týmu.

Osobní spory s Aloisem Hadamczikem nebo Jeremym Roenickem.

Výjimečnost jeho gólmanského stylu.

