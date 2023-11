Kubalík před NHL Global Series ve Švédsku: Připomíná mi to Prahu, moc se těším

NHL zavítá v rámci tradičních Global Series do Stockholmu, kde by se ve čtyřech utkáních měli představit i dva Češi. David Kämpf (28) vyzve v pátek s Torontem Detroit a v neděli Minnesotu, Dominika Kubalíka (28) čeká s Ottawou čtvrteční zápas proti Red Wings a o dva dny později se Senators popasují s Wild. Právě útočník Ottawy poskytl před zápasy ve stockholmské Avicii Areně krátký rozhovor pro NHL.com.

S cestou přes půl světa neměl Kubalík problém. "Bylo fajn, že jsme letěli v deset hodin večer, což bývá čas na spaní. Pro mě osobně to nebylo těžké, najedl jsem se, lehl si a usnul jsem docela v klidu," vyprávěl útočník Ottawy.

Ve Švédsku se ocitl ve známém prostředí. "Pro mě to není první návštěva Stockholmu, už jsem tady byl. Je pro mě fajn tady být, přijede rodina, projdeme se po městě a určitě bude týmová večeře, těším se na to."

Dominik Kubalík před NHL Global Series NHL.com

Zkušenosti má i s Global Series. "Měl jsem to štěstí, že jsem si ji zahrál v Praze, což bylo něco neuvěřitelného. Vidím na očích našich švédských kluků, že se hrozně těší. Trochu mi to připomnělo, jaké to bylo pro mě," prohlásil Kubalík, který v aktuální sezoně nasbíral ve 13 zápasech pět bodů za čtyři góly a jednu asistenci.