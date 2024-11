Livesport Daily #380: Češi v NHL vyklízí pozice. O Kulicha nemám strach, říká kanadský expert

Dvaadvacet. Takový byl počet českých hráčů na soupiskách celků NHL na startu nového ročníku. Fanouškovská ranní kontrola bodování českých hvězd se zaměřuje už jen na jednotky jmen, nikoliv na desítky. Proč Češi vyklízejí pozice? Chybí talentům nějaká dovednost oproti stejně starým konkurentům? A jaký potenciál mají v NHL největší tuzemské i slovenské naděje, tedy David Jiříček (20), Jiří Kulich (20) či Juraj Slafkovský (20)? Komplexní téma probral v nové epizodě podcastu Livesport Daily expert webu The Athletic Scott Wheeler.

"Myslím si, že jeden z důvodů, proč ztrácíte talenty, kteří se nevyvíjejí tak, jak by si člověk přál, je zkrátka ten, že když přerostou juniorskou úroveň v mladém věku, nemají se kam posunout. Ve Skandinávii nebo v Kanadě mladí mohou hrát do 19 let juniorku a zlepšovat se. U vás není kam jít. Když jste elitní junior, jste prostě až moc dobrý a přestanete se rozvíjet," popisuje v rozhovoru jeden z hlavních problémů českého hokeje zámořský expert.

Zároveň ale nemá strach o Kulicha, jenž působí v Buffalu. "Je mu stále jen 20 let a hraje za organizaci Buffala, která má velký převis mladých talentů, prvních výběrů a podobně. Snaží se dostat do play off a zároveň zapojit některé své mladé hráče. A to není snadné. Myslím, že v případě Kulicha to přijde. Má jednu z nejlepších střel mezi všemi prospekty na světě. Už jen díky této zbrani si myslím, že bude v NHL nebezpečnou přesilovkovou hrozbou. A očekávám, že se stane 50bodovým útočníkem, který vstřelí 25 gólů za sezonu a bude pro Sabres velmi užitečným hráčem," popsal Wheeler v epizodě vývoj největšího českého ofenzivního talentu v NHL.

Proč Češi opouští NHL

