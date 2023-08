Livesport Daily #57: Jak se vyvíjí tvrdost a bitky v NHL, popisuje Radko Gudas

NHL je čím dál rychlejší, důraz se klade na brilantní bruslení a perfektní techniku. Hráčů, kteří vyznávají fyzickou hru, či přímo bitkařů v nejlepší lize světa ubývá. Moderna se ale nezamlouvá všem, především pamětníci žehrají na nedostatek tvrdosti. Jak moc se musí hokejoví válečníci přizpůsobovat trendům? Na jaký zákrok ze své kariéry je nejvíc pyšný? A dočkáme se toho, že populární bitky na ledě budou zakázané? Nejen to jsme probrali s obráncem a milovníkem tvrdé hry Radkem Gudasem (33).

Gudas podepsal po konci minulé sezony lukrativní smlouvu v Anaheimu, kde si za tři roky vydělá 12 milionů dolarů. Český reprezentant skončil během sezon 2020/2021 a 2021/2022 první v celé NHL v počtu rozdaných hitů, letos ho o šest tvrdých nárazů překonal jen Luke Schenn z Toronta.

"Nemůžu říct, že bych kvůli tomu nespal, ale ještě v NHL doufám pár let vydržím, takže bych to mohl vyhrát někdy znova. Necítím, že by byl aktuálně v lize někdo, na koho bych nemohl sáhnout. Klidně sundám i McDavida," říká.

Livesport Daily #57: Zmizí z NHL tvrdé zákroky a oblíbené rvačky? Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak se dívá na úbytek "tvrdých hochů" v NHL?

Co musel udělat pro to, aby mohl v NHL obstát?

Jak vzpomíná na dvě bitky s Jaromem Iginlou?

Jak vnímá to, že jde z jednoho z nejlepších týmů NHL do výrazně slabšího?

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.