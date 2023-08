Livesport Daily #56: S Juráskem a Čvančarou to není lehké, ale mají kvalitu, říká Suchopárek

Před několika týdny vyvrcholil jeden cyklus reprezentační jednadvacítky – národní tým sice ve skupině mistrovství Evropy porazil Německo, v rozhodujícím zápase ale prohrál s Izraelem a ze skupiny nepostoupil. Jak turnaj s odstupem hodnotí trenér Jan Suchopárek (53)? V čem vidí obecné slabiny českých fotbalistů a jaké mladé hráče teď sleduje v lize? I o tom je dnešní vydání podcastu Livesport Daily.

"Výsledky na Euru mohly být lepší, příčiny jsou spíš dlouhodobé. V úterý osmého srpna budu na Výkonném výboru předkládat kompletní analýzu, která se bude týkat i celého období před turnajem. V určitých aspektech nebylo naše vystoupení na mistrovství Evropy úplně špatné, ale nepostup ze skupiny je samozřejmě neúspěch," uvědomuje si Suchopárek.

Podle trenéra české reprezentace do jednadvaceti let mají mladí čeští hráči problém s tím udržet v utkání dominantní roli. “Opakovalo se to, bylo to vidět už v barážovém utkání s Islandem. Dominovali jsme, drželi jsme míč a najednou se něco stane, ztratíme sebevědomí, přestaneme hrát kombinačně. Naši hráči prostě nemají zkušenosti z velkých zápasů, měli jsme v kádru jen málo hráčů, kteří by hráli v týmech bojujících o titul. Jsou to kluci, kteří jsou ze svých týmů často zvyklí spíš bránit a pak si ty návyky mohou přenášet i do klíčových reprezentačních zápasů, kdy je velký tlak na výsledek,” vysvětluje svůj pohled Suchopárek. “Jsou to mladí hráči a potřebují zkušenosti.”

"Koukněte se třeba na hráče Anglie. Setkávají se s tlakem dennodenně, vidí kolem sebe zkušené a kvalitní hráče. My jsme chtěli během turnaje klukům trochu přenastavit myšlení, v zápase s Anglií se nám to třeba i povedlo. Ale v utkání s Izraelem to nevyšlo," dodává Suchopárek.

Ten v podcastu zmínil i dva mladé české hráče, kteří přestoupili do velkých evropských soutěží, tedy Davida Juráska a Tomáše Čvančaru. "Oba dva jsou to kvalitní hráči, mají výbornou techniku a mají rádi fotbal. Zároveň ale platí, že s nimi není jednoduché pořízení, trenér u nich občas musí přimhouřit oči a oni mu to pak můžou vrátit. Jsem zvědavý, jaký bude jejich dalších vývoj, přeju jim jen to nejlepší, aby pak přinášeli kvalitu do národního týmu. Oba jsou každopádně dobrým příkladem toho, že museli překonat období, kdy se na chvíli ztratili z očí," uzavírá trenér.

Dál jsme v nové epizodě Livesport Daily řešili:

- o tom, co si vyčítá v rozhodujícím duelu s Izraelem

- o nadějných mladých hráčích v české lize

- proč mu vadí, když si jdou hráči po zápase pro dresy soupeřů

