Livesport Daily #67: Jaké to je být globální hvězdou NHL, odpovídá David Pastrňák

V hokejové NHL patří mezi nejlepší a nejzábavnější hráče současnosti. Třikrát v kariéře pokořil čtyřicetigólovou hranici, letos se jeho bodový výčet zastavil až na čísle 113 a nebýt Connora McDavida a Leona Draisaitla z Edmontonu, měl by ve vitríně už dvě trofeje Arta Rosse pro nejproduktivnějšího hráče soutěže. Jak důležité jsou pro jeho kariéru dobrá nálada a vtípky v kabině? Proč tolik vyčnívá mezi českými střelci napříč všemi kolektivními sporty? Jak moc ho zasáhl konec parťáka Davida Krejčího? A troufl by si nosit v Bostonu kapitánské céčko? To všechno jsme probrali v dnešním díle Livesport Daily s nejlepším českým hokejistou posledních let Davidem Pastrňákem (27).

Šestinásobný vítěz ankety Zlatá hokejka o nejlepšího českého hráče roku David Pastrňák prožil bodově nejúspěšnější sezonu kariéry. Jeho Boston vytvořil v základní části historický rekord v počtu nasbíraných bodů, ovšem ani výkony českého ostrostřelce nepomohli Bruins v play off k postupu přes prvního soupeře. Boston se s boji o Stanley Cup rozloučil po sedmizápasovém dramatu s Floridou už v prvním kole.

"Bylo to obrovské zklamání a smutek. Měli jsme našlápnutý tým, pořád jsme vyhrávali a celá základní část byla jeden velký zážitek. Vždycky jsem říkal, že je nejdůležitější se do play off vůbec dostat a pak se může stát cokoliv. Bohužel si myslím, že jsme ve Floridě probudili něco, co si ani oni nemysleli, že v nich je, a nakonec se dostali takhle daleko," říká sedmadvacetiletý Pastrňák.

Livesport Daily #67: Jaké to je být globální hvězdou NHL? Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

- důležitost humoru, nadhledu a vtípků

- volbu kapitána v Bostonu

- vlivu Davida Krejčího na jeho kariéru

- narození dcery

