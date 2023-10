Nečas řádil proti Seattlu a stejně jako Pastrňák se stal první hvězdou zápasu, trefil se i Gudas

Martin Nečas (24) rozhodl v NHL svým druhým gólem v zápase o výhře Caroliny 3:2 v prodloužení nad Seattlem. Český útočník si navrch připsal i asistenci a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Stejné ocenění získal i David Pastrňák (27), ale Boston i přes jeho gól po přihrávce Pavla Zachy (26) a asistenci podlehl Anaheimu 3:4 v prodloužení. V dresu vítězů skóroval poprvé Radko Gudas (33), který dal v soutěži gól skoro po roce.

V jedenácti zápasech čtvrtečního programu NHL bodoval z českých hráčů ještě Radim Zohorna, který přispěl asistencí k vítězství Pittsburghu 4:0 nad Coloradem. San Jose, za které nastupují Tomáš Hertl, Filip Zadina a Jan Rutta, utrpělo na ledě Tampy Bay debakl 0:6 a ani v sedmém utkání sezony nezvítězilo. Jakub Vrána se nevešel do sestavy St. Louis.

Carolina prohrávala v 15. minutě o dva góly po akcích Olivera Bjorkstranda (1+1). Ještě v první třetině ale snížil Nečas, který se prosadil na hranici brankoviště z dorážky. Seattle držel těsný náskok až do 56. minuty, ve které vyrovnal Jesperi Kotkaniemi po efektní přihrávce Nečase z otočky. Český útočník odmítl nájezdy deset sekund koncem prodloužení střelou z mezikruží.

"Mám prodloužení rád. Je na ledě spousta místa, abych něco vymyslel, šel do souboje jeden na jednoho, do přečíslení. Kdykoli je šance, snažím se něco podniknout," vysvětlil Nečas, který zařídil Carolině minulou sezonu bonusový bod v prodloužení čtyřikrát. "Miluje to. V prodloužení nastává jeho čas," přidal trenér Hurricanes Rod Brind´Amour.

Nečas svůj výkon nezveličoval. "Celá naše lajna odehrála skvělý zápas. Nebylo to jen o nás třech, výborně nás podporovali i obránci. Pokaždé se zapojili. Útočili jsme v pěti, tak by to mělo vypadat," pochvaloval si Nečas, který vede s Kotkaniemim klubovou produktivitu. Oba mají shodnou bilanci čtyř gólů a pěti přihrávek. "Skvěle bruslí s pukem a tvoří hru. Dnes byl úžasný, hvězda show," uvedl obránce Caroliny Brady Skjei na adresu českého hráče.

Gudas otevřel skóre v patnácté minutě, když se jeho nahození od modré čáry odrazilo do branky od brusle bránícího Hampuse Lindholma. Boston si ještě vzal trenérskou výzvu, ale rozhodčí neposoudili počínání Masona McTavishe jako nedovolené bránění a gól platil. Český bek, který se upsal v létě Anaheimu, skóroval v barvách nového týmu poprvé a v NHL téměř po roce. Minulou sezonu se trefil i s play off jen dvakrát v 93 zápasech, obě branky vstřelil loni v listopadu.

Bostonu patřila prostřední třetina, ve které otočil na 3:1. V přesilové hře vyrovnal Charlie Coyle, který doklepl do branky nepovedenou střelu Pastrňáka z levého kruhu. Druhý gól přidal Matt Grzelcyk a třetí Pastrňák z dorážky své střely. Český útočník, který v předchozích dvou zápasech nebodoval, tím korunoval svou aktivitu – v utkání vypálil na branku devětkrát.

Anaheim vyrovnal až v posledních dvou minutách základní hrací doby dvěma góly při risku bez brankáře. Prosadili se Leo Carlsson a Troy Terry. V prodloužení rozhodl o první porážce Bostonu v sezoně McTavish.

Další zápasy NHL

Poprvé v sezoně prohrálo i Colorado, které zároveň neprodloužilo sérii 15 vítězství venku. O konec rekordní šňůry se postarali zejména Reilly Smith, který vstřelil první dva góly zápasu, a brankář Tristan Jarry: zlikvidoval všech 31 střel. Pittsburgh zvýšil na 3:0 s přispěním Zohorny. Vypíchl puk obránci Joshi Mansonovi přímo na hokejku Larse Ellera, jenž zakončoval do prázdné branky.

San Jose je posledním týmem, který ještě v nové sezoně nevyhrál. Trápí se v koncovce, v sedmi zápasech vstřelil jen osm gólů, z toho pod pět se podepsal Hertl (1+4). Na ledě Tampy prohrávalo už ve 28. minutě o pět branek a Jonas Johansson díky 32 zákrokům vychytal druhou nulu za sebou.

"Potřebujeme být jednotní, semknout se," podotkl Rutta. "Jsou situace, kdy příliš dlouho váháme a ztrácíme čas, což se promítá do výsledků. Máme ale mnoho nových hráčů, snažíme se vybudovat mezi sebou chemii," doplnil.

Na nosítkách opustil hrací plochu obránce Ottawy Erik Brannström. Udeřil se hlavou o led po hitu Cala Clutterbucka z New York Islanders. Kanadský klub později informoval, že je Brannström při vědomí a může hýbat končetinami. Senators, za které nebodoval ani v sedmém zápase Dominik Kubalík, prohráli s Islanders 2:3.

Naprázdno vyšel i Filip Chytil, který přihrál v předchozích dvou zápasech na pět gólů. Český útočník se ale mohl radovat z výhry, s Rangers uspěli na ledě Edmontonu 3:0.

Stejným výsledkem zvítězilo St. Louis i bez Vrány v Calgary. "Chceme od něj více. Je to všechno o poctivé hře na ledě. Musí být lepší," řekl trenér St. Louis Craig Berube k Vránovi, který nasbíral v pěti zápasech tři body (1+2).

Kompletní výsledky zápasů NHL

Tabulka NHL