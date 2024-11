Nepolapitelný Nečas bodoval v osmém zápase v řadě. Zacha s Pastrňákem řídili výhru Bostonu

Pavel Zacha a David Pastrňák přispěli v NHL dvěma body k výhře hokejistů Bostonu 4:3 v prodloužení nad Calgary. Zacha si připsal gól a přihrávku, Pastrňák dvě asistence. Tomáš Nosek vstřelil první branku za Floridu, která porazila Nashville 6:2. Ondřej Palát pomohl jednou trefou k vítězství New Jersey 5:3 nad Montrealem. Martin Nečas bodoval poosmé v řadě, i díky jeho přihrávce Carolina zdolala Pittsburgh 5:1.

Oba čeští hráči nastoupili spolu v prvním útoku Bostonu a po jejich akcích vedlo mužstvo 1:0 a 2:1. Po přihrávkách Zachy a Pastrňáka otevřel Hampus Lindholm ve třetí minutě skóre. Zacha vstřelil druhý gól Bostonu ve 29. minutě, když se po Pastrňákově pasu prosadil střelou z mezikruží a připsal si NHL 300. bod (113 +187). Z českých hokejistů, kteří nastupují v soutěži, překonali tuto hranici jen Pastrňák (740 bodů), Tomáš Hertl (500) a Palát (481).

Boston ve třetí třetině promarnil dvougólový náskok, ale výhru mu zařídil Brad Marchand v čase 64:40. Zacha byl vyhlášen druhou hvězdou, Pastrňák třetí.

Nosek po konci v New Jersey podepsal v létě smlouvu s Floridou, vinou zranění z přípravného duelu ale odehrál první zápas v novém působišti teprve před týdnem. Český centr, který vede čtvrtý útok, na premiérový gól v novém působišti dlouho nečekal. Ve třetím utkání v sezoně skóroval se štěstím, když se v přesilové hře odrazil puk do branky od jeho brusle. Nosek tím zvýšil v 52. minutě na 6:1.

"Věřím, že si ho bude pamatovat," komentoval Noskovu trefu trenér Floridy Paul Maurice. Nosek hraje v NHL desátou sezonu, ale prosadil se v soutěži úplně poprvé v přesilové hře. Český hráč zaujal i slušnou úspěšností na vhazování, kterých vyhrál deset z třinácti. Hlavním strůjcem výhry obhájců Stanleyova poháru byl Carter Verhaeghe s dvěma brankami a asistencí.

Palátův útok vstřelil čtyři góly a rozhodl zápas. Shodně po třech bodech získali jeho spoluhráči z formace Jack Hughes (1+2) a Jesper Bratt (2+1). Český útočník se do gólových statistik zapsal jednou, když upravil ve 13. minutě střelou z levého kruhu na 2:0 a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

"Palát je velmi chytrý hráč. Ví, že já a Bratt chceme hrát vepředu s pukem. Dobře nás doplňuje, když nám hází puky do rohů, do volných míst a jde do branky," řekl Hughes. Pochvaloval si, že jejich řada odehrála v poslední době několik dobrých zápasů. "Hrajeme těsně u sebe. Snažíme se držet puk, více s ním hrát a kombinovat. Snažíme se bruslit a unavit soupeře v našem útočném pásmu," vysvětlil Bratt.

Carolina vyhrála poosmé v řadě a ve všech zápasech bodoval Nečas, který si během této série připsal šest gólů a 12 přihrávek. Český útočník asistoval ve 43. minutě u branky na 5:0, když jeho prudkou přihrávku usměrnil do sítě Eric Robinson.

Z českých brankářů chytal ve čtvrtečním programu jen Vítek Vaněček. Gólman San Jose nenavázal na minulý start, ve kterém zastavil 49 z 50 střel a připsal si asistenci u vítězné trefy. Tentokrát inkasoval čtyřikrát z třiceti pokusů Minnesoty při prohře 2:5. Oba góly Sharks dal Macklin Celebrini, jednička posledního draftu. Filip Hronek se podílel asistencí na výhře Vancouveru 4:2 v Los Angeles.

Winnipeg zdolal Colorado 1:0 a je druhým týmem v historii NHL, který vyhrál třináct z prvních čtrnácti zápasů sezony. Stejné bilance dosáhla Ottawa v roce 2007. Connor Hellebuyck zneškodnil 35 střel a podruhé za sebou udržel čisté konto. Jediný gól dal už ve druhé minutě Gabriel Vilardi. Na druhé straně ani nevystřelil Ivan Ivan, který patří s pěti body (3+2) k nejproduktivnějším nováčkům soutěže.

