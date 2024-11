Nečas řídil čtyřmi body demolici Bostonu a tlačí se mezi elitu. Dostál si připsal 44 zákroků

Derek Leung / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Pane jo, to byl zápas! Večerní duel mezi Carolinou a Bostonem naservíroval fanouškům NHL 10 branek. Hned o osm z nich se přitom na ledě Lenovo Center postarali domácí, kteří deklasovali Bruins 8:2. Fantastickou formu z posledních zápasů potvrdil český forvard Canes Martin Nečas (25), jenž zaznamenal bilanci 1+3 a vyhoupl se na 11. místo produktivity celé soutěže. Pod obě trefy hostů se podepsal dvěma asistencemi David Pastrňák (28). Činil se také brankář Anaheimu Lukáš Dostál (24), jenž předvedl proti Pittsburghu 44 úspěšných zákroků.

Canes tradičního soupeře přestříleli – zatímco domácí vyprodukovali 37 střel na branku, hosté pouze 15. Bruins na ledě platili za důraznější, když rozdali hned 32 hitů (Carolina 12), pětkrát však překročili pravidla.

"Dali jsme tři góly v přesilovce, což je obrovský úspěch. Je to gamechanger," řekl Nečas. "Je to něco, čemu jsme věnovali pozornost celou předsezónní přípravu, a jsem rád, že to teď funguje," dodal český útočník, který zaznamenal 12 kanadských bodů (4+8) v posledních pěti zápasech.

Dostál, jehož Anaheim v prodloužení padl na ledě Pittsburghu, čelil potřetí v krátkém časovém sledu více než 40 střelám za zápas – inkasoval přitom jen tři góly z posledních 87 pokusů. Za 62 minut a 35 vteřin předvedl český brankář proti Sidneymu Crosbymu a spol. 44 úspěšných zákroků a pomohl Ducks k zisku bodu.

I proto na jeho adresu putovala jen slova chvály. "Zajistil nám bod," smekl před parťákem obránce Brian Dumoulin. "Dos nás držel ve hře," dodal trenér Ducks Greg Cronin.

Gól ve večerním programu NHL si připsal také Jakub Vrána, jenž poslal Washington do vedení 3:2 proti Montrealu. Capitals nakonec i díky příspěvku českého útočníka zvládli roli domácího týmu a Canadiens porazili 6:3. Pražský rodák, jenž právě v hlavním městě USA dosáhl v roce 2018 na Stanley Cup, se trefil podruhé v sezoně.

