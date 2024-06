O koho stojí kluby z NHL? Jedničkou draftu by se mohl stát Celebrini, z Čechů boduje Jiříček

V 1. kole draftu NHL by mohl z Čechů být vybrán Adam Jiříček.

Favoritem draftu NHL, který se bude konat v hale Sphere v Paradise v Nevadě, je kanadský útočník Macklin Celebrini (18) z Boston University. Hned v úvodním kole by mohl přijít na řadu i obránce Adam Jiříček (17) z Plzně. Draft začne v sobotu 1:00 SELČ, druhé až sedmé kolo se pak uskuteční od 17:00 SELČ.

Celebrini zamířil do NCAA loni po jedné sezoně v USHL v celku Chicago Steel. V tomto ročníku si připsal v 38 zápasech 64 bodů za 32 branek a stejný počet asistencí. Na mistrovství světa dvacítek v Göteborgu, kde Kanada vypadla ve čtvrtfinále po porážce s Českem 2:3, nasbíral v pěti zápasech osm bodů za čtyři branky a stejný počet přihrávek.

Právo první volby má San Jose, pro které by měl být Celebrini jedním z článků přestavby týmu. Nejhorší tým uplynulé sezony, který získal před sedmi týdny první místo v loterii, opustily před březnovou uzávěrkou přestupů ofenzivní opory Tomáš Hertl (Vegas) či Timo Meier (New Jersey).

"Je to velký okamžik pro náš klub a fanoušky, že máme příležitost draftovat někoho, jako je Macklin," řekl generální manažer Sharks Mike Grier poté, co kalifornský celek získal první pozici.

Druhé bude vybírat Chicago, potom následují Anaheim, Columbus, Montreal a šestý Utah, kam se přestěhoval tým Arizony. O dvojce draftu by se podle prognóz mělo rozhodnout mezi běloruským obráncem Arťomem Levšunovem z Michigan State University z NCAA, ruským útočníkem Ivanem Děmidovem z SKA-1946 Petrohrad z MHL a kanadským forvardem Caydenem Lindstromem z Medicine Hat z WHL.

V prvním kole by se měl dočkat Jiříček. Stejně jako jeho bratr David, jehož si vybral v roce 2022 jako šestého v pořadí Columbus. "Byl jsem tehdy v Montrealu a odnesl si odtud mnoho krásných vzpomínek. Montreal je hokejové město, všude byla spousta fanoušků i televizních kamer, lidi hodně fandili – zkrátka velká věc. Poprvé jsem se podíval do arény pro NHL a když zaznělo (Davidovo) jméno, pro celou naši rodinu to byl neuvěřitelný pocit," uvedl Adam Jiříček pro NHL.com/cs.

Podobně jako David Jiříček se před draftem zranil na mistrovství světa dvacítek. Jeho starší sourozenec pak v roce 2022 stihl přípravu reprezentace a zisk bronzu na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách. Adam, který má na kontě v české extralize za dvě sezony 31 utkání, už si zato v ročníku po operaci kolena nezahrál.

"Bylo to dost šílené, protože i David se ve své draftové sezoně zranil na prvním zápase juniorského šampionátu, i když tehdy šlo o něco jiného. Moje zranění se den ode dne lepší díky práci, kterou děláme mimo led. Nemám žádné potíže a věřím, že se (na sezonu 2024/25) vrátím silnější," uvedl Jiříček.