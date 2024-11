O svých schopnostech jsem nikdy nepochyboval, hlásí Nečas po famózním startu sezony

Podruhé v kariéře dokázal útočník Martin Nečas (25) z Caroliny zabodovat v sedmi zápasech NHL v řadě. Ale zatímco v sezoně 2022/23 nasbíral za dané období osm bodů, tentokrát jich nastřádal vynikajících 17. Současnými výkony poutá čím dál větší pozornost. Sám ale opět zdůraznil, že hlavní pro něho je, že se daří celému týmu Hurricanes.

Nečas prožívá skvělý vstup do sezony. Dorovnáním osobního maxima v podobě sedmizápasové bodové šňůry v domácím duelu proti Philadelphii (6:4), který rozhodl vítězným gólem, to jen potvrzuje. Když se mu to podařilo poprvé na přelomu let 2022 a 2023, připsal si čtyři góly a stejný počet nahrávek. Tentokrát se na více než dvojnásobek bodů dostal díky šesti brankám a 11 asistencím.

V aktuální sezoně je mistr světa z Prahy na 20 bodech (7+13), což z něho dělá šestého nejproduktivnějšího hráče ligy a jasného lídra bodování týmu. Druhý Andrej Svečnikov má na kontě 12 bodů. Nečas je i nejlepším střelcem Caroliny společně s Jackem Roslovicem. A o tom, jak moc se mu vstup do sezony vydařil, dobře vypovídá i fakt, že v klubové historii byl za úvodních 11 startů produktivnější jen Eric Staal s 22 body v ročníku 2005/06.

"Mám teď na kontě víc bodů, než na kolik jsem byl v minulosti zvyklý. Cítím se díky tomu lépe, ale nikdy jsem nepochyboval o svých schopnostech. Těžím však také z toho, že mám skvělé spoluhráče. Díky tomu hrajeme tak, jak hrajeme. Mám radost, že se mi teď daří. Nejdůležitější ale je, že zápasy dobře zvládáme jako tým. To je do dalšího průběhu sezony důležité," uvedl pro zámořská média Nečas, jehož může osobní bodová série těšit o to více, že během ní Hurricanes vůbec neprohráli.

Nečas, druhá hvězda minulého týdne NHL, zaplnil v duelu proti Flyers již počtvrté za sebou kolonky v gólech i nahrávkách. Od začátku parádní šňůry to bylo již pošesté, na jednom bodu zůstal pouze ve třetím duelu proti Seattlu, kdy měl bilanci 0+1. Úspěšný zásah do sítě Flyers si schoval na čas 59:29, dorážkou poslal Carolinu do rozhodujícího vedení 5:4.

Hurricanes se v úvodu ročníku daří. Livesport

"Myslím, že za poslední dvě tři střídání jsem s pukem asi tak padesátkrát změnil směr... Dařilo se nám hrát v útočném pásmu, a když jsem našel Dmitrije Orlova, podíval jsem se na kostku, kolik času zbývá. Bylo tam 34 sekund a já si pomyslel, že budeme muset jít do prodloužení. Přitom jsem byl prázdný, vyčerpaný. Naštěstí to tam potom padlo. Dobré týmy umí najít cestu k úspěchu. Právě to se nám dnes povedlo a dosáhli jsme dalšího vítězství," popsal Nečas.

Carolina si tak nakonec dokázala poradit i přes výkon, který byl v průběhu vítězné série tím nejméně povedeným. "Dnes jsme nebyli ve své nejlepší formě. Dost možná poprvé v sezoně se mi nelíbilo, jak jsme hráli v první třetině. Byli jsme trošku mimo. Ale nevzdávali jsme se. A pak za to na konci vzal Marty. Občas prostě musíte vyhrát touto cestou," řekl trenér Rod Brind'Amour

O vylepšení osobního maxima bude Nečas usilovat v utkání proti Pittsburghu, které je na programu ze čtvrtka na pátek.