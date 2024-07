Odchod z Tampy? Lhal bych, kdybych řekl, že mi to nezlomilo srdce. S Nashvillem chce Stanley Cup

Kanadský útočník Steven Stamkos (34) poprvé v kariéře v NHL změnil dres. Nyní již bývalý kapitán Tampy Bay se nedohodl na nové smlouvě a jako volný hráč se připojil k Nashvillu, s nímž má jediný cíl – vyhrát pro Predátory historicky první Stanley Cup.

Nashville trh s volnými hráči využil maximálně. Z klubu, který ještě před rokem nevěděl, zda půjde do přestavby, nebo bude bojovat o play off, je rázem jeden z hlavních kandidátů na zisk Stanley Cupu. Odešel v podstatě jen obránce Ryan McDonagh.

Hvězdný brankář Juuse Saros prodloužil smlouvu a kapitánem zůstává defenzivní jednička Roman Josi, který dlouhodobě patří k nejlepším obráncům NHL. K němu se připojil Brady Skjei z Caroliny a spolehlivost přinášejí Dante Fabbro, Jérémy Lauzon, Luke Schenn a Alexandre Carrier.

Útočné řady posílil zejména již zmíněný Steven Stamkos, ale také další produktivní hráč Jonathan Marchessault, který posledních sedm sezon strávil ve Vegas. Zárukou bodů jsou také Filip Forsberg, Gustav Nyquist, Ryan O'Reilly, Tommy Novak či mladý a stále se zlepšující Luke Evangelista. Na papíře má Nashville skvělý tým a všechny předpoklady k tomu, aby bojoval o Stanley Cup.

Stamkos z Tampy odejít nechtěl, i proto pro něj bylo těžké klub opustit. "Posledních pár týdnů bylo hořkosladkých. Nikdy jsem si nemyslel, že tento den přijde. Udělal jsem všechno, co jsem cítil, že můžu, aby to vyšlo, ale někdy se věci prostě stanou. Nevyšlo to," citoval ho list The Players Tribune.

Tampa draftovala Stamkose v roce 2008 jako jedničku, poté z něj udělala kapitána, který ji dovedl ke dvěma Stanley Cupům. Vytvořil také několik rekordů organizace – 1 082 zápasů, 1 137 bodů a 555 gólů. Součástí floridského týmu byl dlouhých šestnáct let.

"Lhal bych, kdybych řekl, že mi to nezlomilo srdce. Tampa je můj domov. Narodily se tam naše tři děti. Jsou tam naše vzpomínky. Vždycky to pro nás bude hodně znamenat," promluvil Stamkos za celou svou rodinu.

K situaci se vyjádřil také generální manažer Tampy Julien BriseBois. "Je zklamáním, že jsem se se Stevenem nedokázal dohodnout na podmínkách smlouvy, která by ho udržela v organizaci," litoval. Očekává se, že kapitánské céčko po něm převezme obránce Victor Hedman.

"Steven byl ve všech svých prohlášeních upřímný, chtěl zůstat v Tampě. Zároveň měl v průběhu celého procesu finanční očekávání, o kterých věřil, že je splníme. Kdybychom na to přistoupili, nestavělo by nás to do nejlepší pozice, abychom mohli v budoucnu bojovat o titul," říká BriseBois.

To už ale Stamkos řešit nemusí. "Máme elitní brankáře, elitní obranu a elitní útok. Očekává se, že se dostaneme do play off a budeme tam bojovat o titul. Myslím, že to je docela férové posouzení toho, čeho může tento tým dosáhnout," prohlásil Stamkos.

Celková bilance Stamkose v NHL. Livesport

Nashville naznačil svůj potenciál už v minulé sezoně. Od února do konce základní části vyhrál 20 z 28 zápasů, ale v prvním kole play off doplatil na špatnou efektivitu. Generální manažer Barry Trotz tento problém vyřešil příchodem svých hvězd.

"Měl jsem to štěstí, že jsem v minulosti vyhrál Stanley Cup, a vím, jak těžké je ho získat. Do týmu přišlo několik hráčů, kteří na něj už také dosáhli. Budeme se chtít k tomu milníku dotlačit navzájem," věří Stamkos. Už teď se dá říct, že kdyby ho v první lajně doplnili Marchessault a Forsberg, byli by postrachem NHL.

Již zmíněný Marchessault se se Stamkosem potkal v Tampě. I když nebyl nikdy draftován, byl to právě tento klub, který mu dal šanci v NHL: "Určitě by byla čest hrát s takovým chlapíkem. Během své kariéry jsem měl možnost hrát se spoustou dobrých hráčů. Steven tam určitě musí patřit," řekl.

"S Lightning zažil spoustu úspěchů. Dosáhl toho hodně. Doufejme, že týmu pomůžeme. Mění hru a Nashville by měl být rád, že ho má na své straně," říká. "Budoucnost je slibná. Rád bych týmu pomohl dosáhnout jeho cílů," dodává Marchessault.