Pastrňák na MS? Boston je zápas od vyřazení, hvězda by mohla být k dispozici už ve skupině

Když David Pastrňák (27) rozhodl v prodloužení sedmý zápas série play off NHL mezi Bostonem a Torontem, výrazně oddálil svůj možný návrat do vlasti. Jenže Bruins se ve čtvrtfinálové sérii s Floridou nedaří podle představ a číslo "88" by se do Prahy přeci jen podívat mohlo. Jaké potenciální varianty se nabízí?

Ve hře jsou tři varianty, které "přihrají" Pastrňáka na domácí mistrovství světa. Nutno podotknout, že jakýkoliv postup Bostonu přes Floridu do semifinálových bojů o Stanley Cup naděje na přílet hvězdné posily hasí...

Nejbližší program Bostonu. Livesport

Varianta 1:4

Datum: 15. května

Na MS: Po zápasech s Finskem, Norskem, Švýcarskem a Dánskem.

Aktuálně nejschůdnější z variant, která Pastrňáka "přihrála" do Kodaně v roce 2018 (tehdy i s Davidem Krejčím), počítá s pěti zápasy. Bruins by svého přemožitele z loňského prvního kola play off mohli jednou porazit, v ostatních čtyřech duelech by ale museli padnout. Pro Floridu by to nebylo v aktuálním play off nic nového – 4:1 na zápasy totiž vyřídila Tampu Bay.

Varianta 2:4

Datum: 18. května

Na MS: Po zápasech s Finskem, Norskem, Švýcarskem, Dánskem, Rakouskem a Velkou Británií.

Varianta se šesti zápasy ze zámoří už je poměrně hraniční. Pastrňák by dorazil na šampionát těsně před utkáním s Kanadou a rychle by se musel přeorientovat na evropské kluziště. Před potenciálním čtvrtfinále by měl minimální prostor na adaptaci.

Nejbližší program národního týmu. Livesport

Varianta 3:4

Datum: 20. května

Na MS: Po základní skupině (poslední zápas před play off Česko – Kanada je na programu 21. května)

Sedm bitev mezi Bruins a Panthers staví Pastrňákův přílet do Prahy už jen do teoretické roviny. Havířovský rodák by dorazil nejdříve na vyřazovací boje a musel by takřka ihned chytnout tempo krátkého turnaje, přizpůsobit se stylu hry i novému prostředí a evropskému kluzišti. To vše by bylo po dlouhém cestování velmi složité. Ale pořád jde o nejlepšího českého hokejistu současnosti...