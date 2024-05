Bostonu nestačil Pastrňákův gól ani vedení 2:0. McDavid schytal krosček do obličeje

Na hraně vyřazení z play off NHL jsou po nedělní noci hokejisté Bostonu, kteří nezvládli ani druhý domácí zápas s Floridou a potřetí v řadě jí podlehli. Bruins přitom vedli i díky trefě Davida Pastrňáka (27) po první třetině 2:0, jenže ve zbytku utkání se radovali už jen Panthers. Loňský finalista bojů o Stanley Cup si tak vysloužil dva mečboly – první z nich bude moct proměnit už v brzkých středečních ranních hodinách. Stav vzájemné série s Edmontonem se podařilo ve druhém duelu srovnat na 1:1 Vancouveru, který i díky třem kanadským bodům Brocka Boesera (27) zvítězil 4:3.

Boston do čtvrtého zápasu semifinále Východní konference vstoupil výborně a po úvodní dvacetiminutovce vedl 2:0. V deváté minutě otevřel skóre svým prvním gólem v sérii Pastrňák, který si v přesilové hře našel místo v pravém kruhu pro vhazování a střelou z první po třech zápasech ukončil čekání na gól.

V 16. minutě bylo v Bostonu ještě veseleji. Brandon Carlo vystihl rozehrávku soupeře a jeho nahození od modré čáry skončilo až za Sergejem Bobrovským. Od té chvíle ale ruský gólman svou branku zavřel. Pochytal všech 13 zbylých střel a výrazně pomohl hostům k obratu ve skóre.

Ve druhé třetině z velkého tlaku Panthers vytěžil kontaktní gól Anton Lundell a v úvodních osmi minutách druhé dvacetiminutovky se o otočku postarali Sam Bennett a Aleksander Barkov. Florida v sérii vede 3:1 a v domácím pátém zápase má možnost potvrdit svůj druhý postup přes Bruins v posledních dvou sezonách.

Po nedělní noci tak je stále blíž potenciální příjezd Pastrňáka na světový šampionát do Prahy. Za jakých okolností a kdy by se forvard Bostonu mohl přesunout do rodné vlasti? Více informací v článku.

Vancouver v Edmontonu uspěl hlavně díky Brocku Boeserovi a Eliasi Lindholmovi. Oba útočníci se v zápase postarali o dvě branky a v sérii poslali Canucks do vedení 2:1. Dvaačtyřiceti zákroky se blýskl gólman Canucks Arturs Šilovs.

Connor McDavid poprvé v aktuálním play off nebodoval a po závěrečné siréně byl navíc ošklivě trefen krosčekem přímo do obličeje.

Připravujeme podrobnosti...

Pavouk play off NHL