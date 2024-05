Potvrzeno! Nečas po šesti letech oblékne reprezentační dres, stihnout by mohl duel s Brity

Martin Nečas (25) posílí národní tým na světovém šampionátu v Praze. Forvard Caroliny prošel úspěšně zdravotními i výstupními testy, nasedne na letadlo do Prahy a k týmu se připojí ještě před sobotním zápasem s Velkou Británií. Hokejová reprezentace to potvrdila na sociálních sítích během utkání s Rakouskem.

Nečasovi skončila sezona NHL v noci na pátek, kdy jeho Carolina prohrála v šestém utkání druhého kola play off s Rangers 3:5 a v sérii podlehla 2:4 na zápasy.

To, že rodák z Nového Města na Moravě dorazí do Prahy, potvrdil během první přestávky zápasu s Rakouskem generální manažer reprezentace Petr Nedvěd. "Zdravotní prohlídka dopadla dobře, Martin se vrací domů. Přiletět by měl zítra v 10:30," řekl České televizi.

O případném nasazení Nečase v sobotním večerním utkání s Brity nechtěl spekulovat. "Uvidíme, jak se bude cítit. Musí si sednout s trenéry a všechno probrat. Pro kterého z náhradníků to bude znamenat konec, na to vám odpovíme zítra," uvedl Nedvěd. "Jaké s ním mají plány, to je otázka na trenéry, o tom nebudeme spekulovat. Trénink nejspíš nestihne. Jakmile se k týmu připojí a budeme vědět, že vše klaplo podle plánu, oznámíme i jméno hráče mimo soupisku, který s námi už dále trénovat nebude," dodal.

Potěšil ho velký zájem reprezentovat, který Nečas dlouhodobě projevoval při vzájemné komunikaci. "Je to vždycky těžké. Prohrajete ve druhém kole play off... Carolina se během série pořád zlepšovala, vyřazení je samozřejmě nepříjemné, ale Martin má obrovskou motivaci hrát na mistrovství světa v Praze, těší se, i proto si tu zdravotní prohlídku udělal velice rychle. Je natěšený na šampionát, bude to asi i taková záplata na nepodařené play off Hurricanes," podotkl Nedvěd.

Nečas patří k největším českým hvězdám současnosti v elitní soutěži. Na svém druhém seniorském MS se rodák z Nového Města na Moravě představí i přesto, že mu v Carolině končí dvouletá smlouva na celkem šest milionů dolarů a zatím nepodepsal novou. Může se tak stát chráněným volným hráčem.

Naposledy Nečas reprezentoval na MS v roce 2018 v Dánsku, kdy coby 21letý benjamínek posbíral v sedmi utkáních pět kanadských bodů (3+2).

Dalšími případnými posilami mohou být útočníci David Pastrňák s Pavlem Zachou z Bostonu Bruins, kteří budou odvracet další mečbol Floridy při vedení Panthers v sérii 3:2. Šestý zápas je na programu v noci na sobotu. "Uvidíme, jak to dopadne, nemá cenu spekulovat. Jsme ale připraveni čekat až třeba i na případný sedmý duel," řekl Nedvěd.