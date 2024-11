Start jsem zvládl, ale sezona je strašně dlouhá. Hodně mi pomáhá Gudas, říká Dostál

Vydařený vstup do sezony zažívá hokejový brankář Lukáš Dostál (24) z Anaheimu. I s ohledem na zranění týmového parťáka Johna Gibsona (31) odchytal dvanáct z dosavadních 15 utkání Ducks v NHL. V on-line rozhovoru s českými novináři úřadující mistr světa z Prahy řekl, že se snaží do nové sezony přenést zkušenosti z té předcházející, kdy ještě před její zlatou tečkou byl poprvé v kariéře po celý ročník kanadsko-americké soutěže plnohodnotnou součástí týmu.

"Po osobní stránce jsem spokojený. Samozřejmě, v létě jsem nečekal, že dostanu tolik prostoru. Příležitost se naskytla proto, že Gibi (Gibson) musel na operaci a já jsem pak chytal hodně zápasů. To je ale něco, na co musí být člověk připravený, a já jsem strašně rád za šanci, kterou jsem dostal," řekl Dostál.

Čtyřiadvacetiletý gólman ale zároveň přiznal, že to bylo náročné. "Je to teprve moje druhá (plnohodnotná) sezona v NHL. Musel jsem se s tím poprat, ale bral jsem to prostě tak, že chytám a musím být připravený. Snažil jsem se dobře regenerovat a být připravený i mentálně. Myslím si, že jsem start zvládl, ale sezona je strašně dlouhá a jedna vlašťovka, pár zápasů, jaro nedělá," pousmál se Dostál.

Ducks nemají formu

Ani spolehlivé výkony brněnského rodáka ale Anaheimu nepomáhaly k výhrám. Ducks prohráli pět z posledních šesti zápasů, pod jedinou výhru se podepsal již uzdravený Gibson. "Já to beru tak, že úkolem brankáře je dát týmu šanci. Ve třech zápasech po sobě jsem dostal dvakrát pět a jednou čtyři branky, takže jsem týmu moc šancí nedal," uznal. "Každý chce vyhrávat, ale my máme mladý tým a všichni se učíme. Myslím si ale, že identitu, to, co chceme hrát, postupně zavádíme do zápasů a věřím, že se to bude zápas od zápasu zlepšovat," řekl Dostál.

Ducks nejsou ve formě. Livesport

Dostál si do nové sezony přenesl pohodu z té předcházející, nemyslí si ale, že by z úspěchu na šampionátu extra těžil. "Závěr sezony byl samozřejmě krásný. Snil jsem o tom odmalička, když jsem se jako malý kluk díval každý rok na mistrovství. Zakončit takhle sezonu byla třešnička na dortu. Získal jsem i díky tomu sebevědomí. Zkušenosti, jak se poprat s takovými klíčovými zápasy. Navíc jsem odchytal celou sezonu v NHL. Tohle všechno jsem se snažil přenést do nové sezony a myslím si, že se mi to zatím daří. Furt se ale musím zlepšovat, sezona je dlouhá a je potřeba, abych byl konzistentní," uvedl.

Květnové mistrovství, následné oslavy a mediální povinnosti ale přece jen ovlivnily Dostálovu přípravu. "Léto bylo trošičku jiné. Času bylo méně a pak jsem do toho musel kopnout do vrtule. V kempu jsem trošičku cítil, že jsem to až přepískl a neodpočinul si. S mediálním zájmem jsem nepočítal. Jako obyčejný kluk z vesnice jsem na to nebyl zvyklý. Léto bylo jiné. Připravuju se ale ve Finsku, takže jakmile jsem odletěl, bylo to v pohodě," řekl Dostál, jenž na severu Evropy působil před přesunem do zámoří a od té doby se tam vždy připravuje.

Pomáhá mu Gudas

Dostál před čtyřmi lety začínal na farmě, po přesunu do NHL se musel naučit vyrovnávat s náročným programem. "To bylo něco, s čím jsem na začátku trochu bojoval. Moc jsem na hokej myslel. Hodně mi s tím ale pomohl Gudy (Radko Gudas). Musel jsem se naučit se odreagovávat. On má velkou rodinu, čtyři děti, občas tam s nimi trávím čas. Snažím se také chodit na procházky, do kina. Takové normální věci," přiznal.

Krajan a současný kapitán Ducks mu navíc poradil, i jak nejlépe vstřebávat únavu. "Když třeba letíme více než tři hodiny, tak pak jdeme na 15 minut na kolo nebo si zacvičit. Jsou to detaily, které jsem se musel naučit," řekl Dostál.

Pomáhá mu i fakt, že působí v Anaheimu. Tedy ve slunné Kalifornii. "Je to fajn. Já jsem si vlastně zažil dva extrémy. Když jsem byl ve Finsku, tak jsem přišel ráno na halu, když byla tma, a vyšel jsem a byla taky. Tady je sluníčko, což je fajn. Občas ještě chodím v žabkách," pousmál se Dostál.