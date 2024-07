Hokejový útočník Tij Iginla (17) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Utahem, který si ho vybral na nedávném draftu NHL ze šestého místa. O dohodě s hráčem, jehož otec Jarome Iginla patřil ještě před pár lety k nejvýraznějším postavám ligy, informoval klub na webu.

Pro sedmnáctiletého hráče je to další důležitý krok na cestě do NHL. V minulé sezoně o sobě dal vědět v juniorské WHL v barvách Kelowny 47 góly v 64 zápasech, vedle toho přidal 37 asistencí. Průměr více než bod na zápas měl i v play off. V květnu pomohl Kanadě ke zlatu na mistrovství světa osmnáctek, když v sedmi startech nastřádal 12 bodů (6+6).

"Když jsem se s ním potkal, tak jsem mu řekl: 'Máme na soupisce spoustu dvacetigólových střelců, hledáme však nějakého padesátigólového. Ale žádný tlak.' Fakt ho máme rádi; nejen jako člověka, ale i jako hráče," řekl generální manažer Utahu Bill Armstrong.

Nyní sedmačtyřicetiletý Jarome Iginla se s NHL rozloučil po sezoně 2016/17. Klubovou ikonou se stal v Calgary, kde byl dlouhé roky i kapitánem. Hrál také za Pittsburgh, Colorado, Boston a Los Angeles. Celkem odehrál v základní části 1554 zápasů a zaznamenal 1300 bodů (625+675). V play off přidal 81 startů a 68 bodů (37+31).

Hokejista s nigerijskými kořeny získal i řadu individuálních ocenění, na Stanley Cup ale nedosáhl. Je dvojnásobným olympijským vítězem s Kanadou a jednou vyhrál mistrovství světa. Je také členem Síně slávy. "Pro můj další rozvoj je hrozně důležitý," uvedl Tij o svém otci.

Program NHL