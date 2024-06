NHL se v brzké době do Arizony nejspíš nevrátí, majitel práv upustil od stavby nové haly

Klub NHL se v nejbližší budoucnosti do Arizony po letošním odchodu nevrátí. Zámořská média uvedla, že se vlastník práv na jméno Coyotes Alex Meruelo (60) vzdal plánů na vybudování nové arény v oblasti Phoenixu. Podle webu Sportico by měla být organizace rozpuštěna do měsíce.

Po dubnovém prodeji klubu majitelům týmu NBA Utah Jazz dostal Meruelo od vedení NHL ujištění, že pokud do pěti let nechá postavit vyhovující halu, bude se moci s mužstvem Coyotes do elitní hokejové ligy vrátit. Podle médií nicméně Meruelo v pondělí svým zbylým zaměstnancům sdělil, že už o stavbu nové arény neusiluje.

Arizona Coyotes, kde působí i český brankář Karel Vejmelka, odehrála minulé dvě sezony v nevyhovující Mullett Areně pro 4 600 diváků v kampusu univerzity Arizona State v Tempe. V dubnu proto NHL iniciovala prodej klubu za 1,2 miliardy dolarů Ryanu Smithovi, jenž tým přesunul do Salt Lake City, kde se bude dělit o halu s jeho basketbalovým klubem Utah Jazz.

Mužstvo bude v příští sezoně působit pod dočasným názvem Utah Hockey Club, s novou trvalou identitou by mělo vstoupit do ročníku 2025/26.