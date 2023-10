TOP 10 letních trejdů NHL: Tučňák Karlsson, DeBrincatův dětský sen i parťák pro Kubalíka

Hokejové léto v zámoří sice na první pohled vypadá nudně, mimo led je však více než zajímavé. Jednotlivé organizace totiž v zákulisí pracují na soupiskách pro nový ročník, což v mnoha případech vyústí ve velký trejd. Livesport Zprávy přináší přehled deseti nejzajímavějších výměn uplynulé přestávky, které promluví do dění na ledových plochách NHL.

Výměna do Edmontonu před uzávěrkou přestupů padla, ale švédský obránce v létě zamířil v rámci velké výměny do Pittsburghu. Sám hráč zažil po letech trápení z osobního hlediska úžasnou sezonu 2022/23, když si připsal 101 bodů (25+76) a potřetí v kariéře získal Norris Trophy pro nejlepšího obránce.

Bývalý kapitán Ottawy se stal prvním bekem od roku 1992 a teprve šestým v historii NHL, který překonal hranici 100 bodů. Naposledy se to podařilo Brianu Leetchovi, rekord drží Bobby Orr a za ním Paul Coffey. Tučňáci s novým GM Dubasem odmítli přestavbu a s obrovskými jmény v týmu touží po zisku Stanley Cupu.

Američan přišel do Ottawy po pětiletém působení v Chicagu teprve loni – odehrál 82 zápasů s 66 body za 27 gólů a 39 asistencí. S tímto výkonem se nepřiblížil ke svému maximu ze sezony 2021/22, kdy v dresu Blackhawks nastřílel 41 gólů a přidal 37 asistencí. A více už toho u Senators nestihne, neboť dlouhodobou smlouvu v hlavním městě Kanady podepsat nechtěl.

Klub mu musel učinit kvalifikační nabídku ve výši devíti milionů dolarů, ale zároveň ho podrobil arbitráži, od které si sliboval, že nezávislý soudce hráče ocení nižší částkou. Jeho krátká anabáze v Ottawě byla nakonec ukončena výměnou do Detroitu, čímž si DeBrincat splnil dětstký sen. Jako malý byl totiž fanouškem právě Red Wings. V Ottawě ho na levém křídle nahradí Dominik Kubalík. Český útočník v minulé sezoně vstřelil 20 gólů a přidal 25 asistencí.

Ruský útočník se dlouho rozhodoval, kde bude hrát. Nakonec skončil s roční smlouvou na pět milionů dolarů v Ottawě, pár dní předtím přitom málem podepsal v Carolině. Zámořští insideři přišli s informací, že mu San Jose nabídlo šest milionů dolarů na rok, Carolina 5,25 na sezonu, ale úplně první nabídka přišla hned na začátku července od Senators na čtyřikrát 5,5 milionu dolarů. Tarasenko ji tehdy odmítl, aby později podepsal horší smlouvu.

Vítěz Stanley Cupu se St. Louis byl jednou z největších ryb na trhu s volnými hráči. V sezoně 2021/22 měl životní formu, když v 75 utkáních nasbíral 82 bodů a prolomil tak špatné období způsobené zdravotními problémy. V minulé sezoně Blues poprvé opustil, aby v prvním kole play off vypadl s New York Rangers. Celkem odehrál 76 zápasů (21+33). Ottawa v něm získala náhradu za DeBrincata.

Dubois bude hrát už za svůj třetí klub v NHL. Trojka draftu 2016 strávila téměř dva a půl roku ve Winnipegu, kde měla sezony s 60 a 63 body. To nejsou úplně nejhorší čísla, ale od Kanaďana se čeká víc. Dubois vyjádřil svou nespokojenost a dal razítko na druhý odchod, což není dobré znamení. Kings obětovali opravdu hodně, jeho příchod se jim proto musí vyplatit. Obětí se stali Gabriel Vilardi, Alex Iafallo, Rasmus Kupari a volba ve 2. kole draftu 2024.

Dubois podle všeho bude v Los Angeles až druhým centrem za Kopitarem, přichází však do týmu s vyššími ambicemi. Bude zajímavé sledovat, jak se kolem něj a hvězdného Slovince poskládají kvalitní křídla Arvidsson, Kempe a zejména Fiala. Švýcar byl v minulé sezoně druhým nejproduktivnějším hráčem týmu, odehrál jen 69 zápasů a zaznamenal 72 bodů.

Mnozí se shodují, že tento zkušený a produktivní útočník může být posledním dílkem do skládačky New Jersey, která by měla vyústit ve Stanley Cup. Ďáblové ho získali z Calgary výměnou za Jegora Šarangoviče a volbu ve 3. kole nadcházejícího draftu NHL. Toffoli dovedl jako kapitán Kanadu k titulu na letošním mistrovství světa, v roce 2014 vyhrál Stanley Cup s Los Angeles a v sezoně 2020/2021 si zahrál finále play off s Montrealem. Nyní má před sebou poslední sezonu z čtyřleté smlouvy, kterou podepsal ještě jako hráč Canadiens.

Jednatřicetiletý útočník, který si v průměru vydělá 4,5 milionu dolarů, má za sebou nejlepší ročník NHL. V 82 zápasech zaznamenal 73 bodů za 34 gólů a 39 asistencí. Během své kariéry odehrál celkem 733 zápasů v základní části s bilancí 227 gólů a 239 asistencí, v play off si připsal 44 bodů (18+26) v 88 startech. V organizaci Devils se potká vedle Vítka Vaněčka a Ondřeje Paláta také se slovenským obráncem Šimonem Nemcem.

Anaheim získal výraznou posilu na levé křídlo první formace – kanadského útočníka Killorna, který je ostříleným borcem pro play off. V létě se stal další "obětí" platového stropu Tampy Bay. Úspěšný klub musel opustit, a tak si vybral Kalifornii a nikoliv Montreal, který byl s jeho jménem často spojován. Killorn podepsal čtyřletou smlouvu za průměrně 6,25 milionu dolarů.

Je mu sice 33 let, ale minulá sezona byla nejlepší v jeho kariéře, když si s 27 góly a 64 body vytvořil kariérní maximum. Později vyšly najevo informace, že se ho Tampa snažila udržet šíleným způsobem. Nabídla mu osmiletou smlouvu v průměru na 2,5 milionu dolarů. V době jejího vypršení by mu bylo 42 let a dalo by se očekávat, že si už dávno bude užívat důchodu.

Po příchodu z Washingtonu hrál Orlov v Bostonu velmi dobře a v nakonec neúspěšné sérii s Floridou si připsal neuvěřitelných osm asistencí. Ruský bek od svého příchodu k Medvědům nasbíral ve 23 zápasech základní části 17 bodů. Pro Bruins byl podpis nové smlouvy prioritou, jenže Orlov přijal dvouletou smlouvu za průměrně 7,75 milionu dolarů od Caroliny, dalšího z největších aspirantů na Stanley Cup.

Zkušený hokejista už jeden titul získal s Capitals a rád by přidal další. Pokud jde jen o obránce, jeho podpis zastínila výměna Karlssona. Vzhledem k jeho výkonům v Bostonu je Orlov druhým v pomyslném žebříčku beků, kteří přes léto změnili dres. Hurricanes mají dobře poskládaný tým s obrovským potenciálem a kvalitou.

Bertuzzi opustil Detroit před uzávěrkou přestupů a vydal se do boje o Stanley Cup s Bostonem. Ve 28 zápasech sice zaznamenal jen 26 bodů, ale jeho tým vypadl už v prvním kole. I přes velký zájem Bruins o prodloužení smlouvy se Kanaďan rozhodl pro Maple Leafs, kde podepsal na jeden rok za 5,5 milionu dolarů. Měl by být další hvězdnou ofenzivní posilou, od níž se očekává co nejvíce gólů A to zejména v play off, protože sen o Stanley Cupu se po dlouhé době stále nenaplnil.

Bertuzzi strávil v Detroitu od svého draftu téměř deset let a nyní bude od března působit ve svém třetím týmu. Maple Leafs získali také Maxe Domiho, který jde ve stopách svého otce. Tie Domi je ikonickou postavou torontské historie.

Bývalý kapitán St. Louis byl před uzávěrkou přestupů vyměněn do Toronta, kde se rychle uvedl hattrickem, později se však zranil. Maple Leafs si ho mohli dovolit mimo jiné díky rozdělení platu. Kanadská organizace s ním chtěla prodloužit smlouvu, ale zkušený centr si nakonec vybral Nashville, kde měl být spolu s Filipem Forsbergem hvězdou útoku.

Sedmatřicetiletý útočník dávno nepatří k hráčům, kteří by dvakrát po sobě nasbírali 91 bodů. V předchozích třech sezonách jich měl na kontě 46, 60 a 55. To sice nejsou nejhorší čísla, ale ročně pobíral až 8,25 milionu dolarů. Měl být v posledním roce své smlouvy, z níž ho ale Jets vyplatili. Stal se tedy volným hráčem a podepsal za 800 tisíc s organizací NY Rangers.

Přináší kvalitu a zkušenosti, navíc za mimořádně příznivou cenu, která všechny překvapila. Kanadský křídelník už teoreticky mohl mít Stanley Cup, ale v únoru 2011 ho Boston, který později v tom roce slavil, vyměnil do Atlanty. Wheeler se na konci února stal prvním hráčem v historii Winnipegu, který dosáhl hranice 800 bodů.