Tomášek i o prvním gólu Kubalíka: Všichni víme, že je to střelec. Vyšlo to hezky, jsme rádi

Útočník David Tomášek (28) se v posledním vystoupení hokejové reprezentace na mistrovství světa proti Dánsku (7:4) postaral o to, že kolonka gólů nejlepšího střelce minulého šampionátu Dominika Kubalíka (28) už nezeje prázdnotou. Centr švédského Färjestadu přitom sám čeká na svůj první gól na MS. V součtu s loňským turnajem, kde debutoval, má z 11 startů na kontě šest nahrávek. Jak ale uvedl v rozhovoru s novináři, nijak to neřeší a dál se chce držet hry, která je mu vlastní.

Situace z 52. minuty přinesla nejkrásnější akci středečního utkání. Tomášek při nájezdu obou útočníků na gólmana Frederika Dichowa místo zakončení předložil puk do ideální pozice svému parťákovi a dočkal se tak hned na ledě jeho poděkování a pochvaly.

"Potěší to, ale byl to gól celé lajny. Výborně to udělal Ondra Palát na modré čáře, házel mi to z otočky. Původně jsem chtěl zakončovat, ale potom jsem viděl, že se tam Kubalda uvolnil. Vyšlo to hezky, byl to pěkný gól. A my jsme rádi, že to tam Kubaldovi padlo, protože všichni víme, že je to střelec. A na psychiku je to super," uvedl Tomášek.

Sestřih zápasu Česko – Dánsko. Livesport

Na Kubalíkovi už bylo patrné, jak touží čekání na gól ukončit. A Tomášek ho vysvobodil. Při nájezdu věděl, koho má vedle sebe. "Chvíli jsem čekal, jestli Kubalda přeskočí toho obránce, což udělal. Pak už to vyplynulo. Byl jsem rád, že to byl on. Všichni jsme byli rádi i za něj," popsal Tomášek.

Také on sám je ale zvyklý dávat na klubové i mezinárodní scéně spoustu gólů. Nepočítaje šampionát v Praze, stihl jich během reprezentační sezony osm v osmi zápasech. Kdy přijde premiérový na MS?

"Ze začátku jsem měl nějaké šance. Dal jsem v sezoně dost gólů, ale zároveň jsem centr lajny a musím být zodpovědný, hrát dobře do systému, do obrany. Takže nemůžu někde lítat, riskovat. Já ale klidně radši nahraju, ať dají gól kluci. Věřím, že to přijde. Když člověk bude makat a bude hrát v systému, buď nahraje, nebo se to k němu odrazí. Budu hrát takhle dál. Když to bude střílet kolem mě, nemám problém, vůbec mi to nevadí. Hlavně ať se vyhrává," přál si Tomášek. "A příště, když budu v takové situaci já, věřím, že kluci zase najdou mě," dodal.

Vzájemné zápasy Česka s Rakouskem. Livesport

Palát, jenž byl na začátku celé akce, podle něho potvrzuje pověst nenápadné hvězdy a výjimečného hráče. "Má velké zkušenosti, vyhrál dva Stanley Cupy. Má v sobě mentalitu vítěze a ví, co to obnáší. Líbí se mi, že je o dost starší, má v lajně kluka z Evropy, ale bere to pozitivně. Je v klidu, pomáhá, i když je to hvězda mužstva, aby výkon byl týmový a v lajně to šlapalo, což se mi moc líbí. Mohli bychom ho chválit dlouho," řekl Tomášek.

Možnost hrát centra mezi zámořskými posilami si užívá. "Je to super. Ale i závazek. Vnitřně jim to nechci kazit, musím se rychle přenastavit v tom, že jsou to normální kluci, a můžu hrát hokej jako v sezoně. Oba dva jsou výborní kluci. Palič je o něco starší, takže tomu dá zkušenosti, klid, což hrozně pomůže. Kubalda asi měl trošku v sobě, že ještě gól nedal. Trochu se mu uleví. Měl to samozřejmě náročné. Zranění, narození dcerky... Je super, že to vyšlo. Chci hrát, co chtějí trenéři, ale i nebát se hrát s pukem, i když má člověk kluky z NHL na křídlech.“

Sám může navíc svými výkony upoutat zájem ze zámoří. "Může být. Já jsem se snažil hrát co nejlíp v klubové sezoně i v reprezentaci. Ostatní se uvidí. Pozitivní věci přijdou s týmovým úspěchem. Myslím si, že takhle to má každý v kabině. Zatím je to z nás cítit, což je hodně důležité. Týmovost je základ," zdůraznil Tomášek.

Preview Česko – Rakousko. Livesport

Připustil, že v úvodu turnaje nebylo snadné nepodlehnout atmosféře. "Ze začátku to na člověka dýchne. Je to krásný pocit. Byl jsem tady v roce 2004 jako dítě, jsou to klukovské sny, které se plní, a člověk si zvyká. Ale pak ho to nesmí pohltit. Musí si jet to svoje. Je to závazek. Jdeme si za tím, ale zároveň si to chceme užít. Dáme tomu maximum," přislíbil Tomášek.

Maximální výkon bude podle něj potřeba i v nejbližších dvou zápasech proti Rakousku a Velké Británii. Bez ohledu na to, že jde o papírově slabší soky. Zejména Rakušané předvedli v posledních vystoupeních velké věci. "Přijde mi, že se to vyrovnává. Ty týmy mají hráče v dobrých ligách. Podobný styl, houževnaté týmy, nejsou tady lehké zápasy. V tomhle je to o hlavě, abychom vše mentálně zvládli. Všichni hrají srdcem, obměňují systém a hrají moderní hokej. Musíme být připravení," uvedl Tomášek.