Pastrňák při návratu na led boduje, ale čeká na trefu. Asistovali i Zacha a Hertl

David Pastrňák (27) naskočil do třetího přípravného utkání na novou sezonu NHL a opět se zapsal do statistik. V souboji s New York Rangers pomohl Bostonu k vítězství 3:1 asistencí na přesilovkovou branku Charlieho Coyla. Na počátku úvodní gólové akce zápasu byl i Pavel Zacha (26). Do dějin pátečních ranních duelů se zapsal i Tomáš Hertl (29), jehož podíl na brance Michaela Hoffmana však porážce San Jose s Los Angeles (3:4pp) nezabránil.

Bostonu se v přípravných zápasech dosud příliš nedařilo. Bruins po úvodní výhře 3:0 nad Rangers nestačili na Buffalo, dvakrát prohráli s Philadelphií a padli i s Washingtonem. Výhry se svěřenci Jima Montgomeryho znovu dočkali až ve druhém zápase proti Rangers, kterým oba týmy přípravu uzavřely.

K vítězství 3:1 přispěli i Pastrňák se Zachou, kteří připravili branku pro Charlieho Coyla. Zachovu přesilovkovou teč ještě zlikvidoval gólman Igor Šesťorkin, odražený puk ale sebral Pastrňák, jenž před odkrytou brankou našel Coyla a tomu stačilo jen nastavit hokejku.

Otočku ve skóre v úvodu třetí třetiny zařídil devatenáctiletý centr Matthew Poitras, který po skvělé sezoně v OHL hraje o místo v prvním týmu Bruins. Konečnou podobu výsledku dal v závěru A. J. Greer, jenž trefil odkrytou branku Rangers.

San Jose ve vyrovnaném utkání vzdorovalo Los Angeles, na třetí výhru v přípravě ale nedosáhlo. Sharks třikrát v zápase vyrovnali a vynutili si prodloužení, v tom ale hned po 17 sekundách vystřelil vítězství Kings Adrian Kempe.

V prostřední třetině zápasu hraného na neutrální půdě v Salt Lake City se do statistik zapsal i Hertl, jenž se podílel na brance Mikea Hoffmana na 2:2. Český útočník zatáhl puk do útočného pásma, prověřil Phoenixe Copleyho, jenž puk vyrazil jen k osamocenému Hoffmanovi a ten bez problémů zakončil.

V sestavě Sharks se objevil i Filip Zadina, bodově se ale neprosadil. První branku za Los Angeles dal po výměně z Winnipegu Pierre-Luc Dubois.

Gólovou premiéru v novém týmu má za sebou také Ryan O'Reilly, jenž jednou trefou a třemi nahrávkami pomohl Nashvillu k výhře 5:1 nad Carolinou. Hurricanes nechali odpočívat největší hvězdy, do zápasu proto nenastoupil ani Martin Nečas.

Poprvé v novém dresu se prosadil také Tyler Bertuzzi, jenž před sezonou vyměnil Boston za Toronto. První branku za Maple Leafs vstřelil kanadský forvard symbolicky proti Detroitu, tedy týmu, který ho v roce 2013 draftoval. Maple Leafs i s Davidem Kämpfem v sestavě porazili Red Wings 4:3 v prodloužení.

Čtvrtou výhru za sebou slaví hokejisté Ottawy, kteří přehráli Winnipeg 3:0. Za vítězný tým opět nastoupili i Dominik Kubalík a Jiří Smejkal, ani jeden z českých útočníků ale nebodoval. Výhru Senators dvěma body řídili Josh Bailey a Jakob Chychrun. Čisté konto vychytal brankář Anton Forsberg.

Sérii čtyř proher přerušila Arizona. Coyotes vyhráli na ledě Anaheimu 4:2 a před startem NHL zapsali důležité vítězství. Necelých 15 minut za poražený Anaheim odehrál obránce Radko Gudas.

