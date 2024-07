TOP volní hráči NHL před otevřením trhu. Největší hvězdy, zajímavá jména i český mistr světa

Sezona NHL sice skončila teprve před pár dny a čerstvě draftovaní mladíci se sotva rozkoukali, ale už je tady další letní hokejová libůstka, tedy otevření trhu s volnými hráči. Jako vždy stanovené na první červencový den. V centru dění budou tentokrát především útočníci a k dispozici je také několik tradičních českých jmen.

TOP 5 volných hráčů

Matt Duchene (Dallas Stars)

Poslední sezona: 80 zápasů, 65 bodů (25+40)

Plat: 3 miliony dolarů

Mistr světa a olympijský vítěz s Kanadou do texaského mužstva perfektně zapadl a za slušný peníz podával vynikající výkony. Jen v play off se trochu zasekl a v 19 zápasech uspěl gólově pouze dvakrát. Přesto podle posledních informací obě strany doufají, že se dohodnou na prodloužení smlouvy, Stars chtějí znovu útočit na Stanley Cup.

Elias Lindholm (Vancouver Canucks)

Poslední sezona: 75 zápasů, 44 bodů (15+29)

Plat: 4,85 milionu dolarů

Švédský forvard byl poslední lednový den součástí velké výměny a místo dresu Calgary, které ho v roce 2013 draftovalo jako pátého hráče, začal oblékat trikot Canucks. V barvách nového mužstva začal skvěle – dvougólově – jenže následně ve 25 zápasech základní části dal jen čtyři branky. Reputaci si napravil v play off, tam získal 10 bodů ve 13 utkáních. Klíčové bude, jaké bude mít Lindholm požadavky.

Jonathan Marchessault (Vegas Golden Knights)

Poslední sezona: 82 zápasů, 69 bodů (42+27)

Plat: 3,5 milionu dolarů

Od vstupu Vegas do NHL v roce 2017 je na soupisce klubu i tento šikovný útočník. Je premiantem v počtu odehraných zápasů (514), vstřelených gólů (192) i nahrávek (225). Mezi volnými hráči je druhým nejlepším střelcem a čtvrtým nejproduktivnějším, s 266 střelami na branku je úplně nejlepší. Skončila mu šestiletá smlouva na 30 milionů dolarů.

Sam Reinhart (Florida Panthers)

Poslední sezona: 82 zápasů, 94 bodů (57+37)

Plat: 6,5 milionu dolarů

Druhý muž draftu z roku 2014 má za sebou několik vydařených sezon, ta poslední byla ale rozhodně zdaleka nejlepší. Poprvé překonal hranici devadesáti bodů a padesáti branek a na trhu je nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem. Jenže kdo bude Kanaďana chtít, musí platit. Po takto individuálně povedeném ročníku by si klidně mohl říct o deset milionů na rok... V sedmém finále proti Edmontonu vstřelil vítězný gól.

Steven Stamkos (Tampa Bay Lightning)

Poslední sezona: 79 zápasů, 81 bodů (40+41)

Plat: 6,5 milionu dolarů

Na tomto místě měl být spíš Jake Guentzel, jenže aktuálně to vypadá, že dlouholetého kapitána a muže, který má u Lightning nejvíce zápasů, gólů i bodů, v sestavě Tampy nahradí. Vedení klubu se s dvojnásobným vítězem Stanley Cupu a bývalou jedničkou draftu snažilo na novém kontraktu dohodnout, jenže to nevyšlo. O Stamkose mají prý velký zájem Detroit a Nashville.

Další hráči: Jonathan Drouin, Sean Monahan, Jeff Skinner, Vladimír Tarasenko, Teuvo Teräväinen.

TOP 5 zajímavých jmen

Anthony Duclair (Tampa Bay Lightning)

Poslední sezona: 73 zápasů, 42 bodů (24+18)

Plat: 4 miliony dolarů

Kandský útočník je zvláštním jevem, během deseti sezon v soutěži totiž vystřídal už osm klubů, přitom čtyřikrát překonal hranici dvaceti branek a jednou dokonce i třiceti. Je solidním doplňkem. Poté, co ho San Jose vyměnilo v březnu do Tampy Bay, získal 15 bodů v 17 zápasech.

Shayne Gostisbehere (Detroit Red Wings)

Poslední sezona: 81 zápasů, 56 bodů (10+46)

Plat: 4,125 milionu dolarů

Jeho první sezona v dresu Red Wings se mu skutečně povedla, na trhu je teď nejproduktivnějším obráncem ze všech nabízených. Ze všech hráčů měl jen Guentzel víc asistencí. Ve 31 letech bude žádat víceletý kontrakt, podmínky si aktuálně diktovat skutečně může.

Matt Roy (Los Angeles Kings)

Poslední sezona: 81 zápasů, 25 bodů (5+20)

Plat: 4,2 milionu dolarů

Nenápadný, ale pracovitý zadák se v Kalifornii během šesti sezon vypracoval v jednoho z klíčových mužů zadních řad. Je stabilní a pravidelně pozitivní v kolonce plus minus, po Drew Doughtym byl nejvytěžovanějším mužem Kings. Podle posledních informací to vypadá, že se mu s dosavadním zaměstnavatelem na novém kontraktu dohodnout nepodaří.

Brady Skjei (Carolina Hurricanes)

Poslední sezona: 80 zápasů, 47 bodů (13+34)

Plat: 5,4 milionu dolarů

Druhý nejproduktivnější obránce z letošního výběru, nasbíral i nejvíce bodů mezi špičkovou obranou týmu Caroliny. Skjei svou bodovou explozi načasoval výtečně, svůj nejlepší ročník v NHL zaznamenal třicetiletý Američan na sezonu, kdy mu končí šestiletý kontrakt...

Daniel Sprong (Detroit Red Wings)

Poslední sezona: 76 zápasů, 43 bodů (18+25)

Plat: 2 miliony dolarů

Další cestovatel, který umí za slušné peníze podávat hodně slušné výkony. Dvakrát za sebou překonal čtyřicetibodovou hranici, přesto má potíž se uchytit na jednom místě. Během devíti sezon vystřídal už pět klubů. Dá mu někdo důvěru a podepíše s nizozemským rodákem víceletou smlouvu?

Další hráči: Tyler Bertuzzi, Jake DeBrusk, Brandon Montour, Chandler Stephenson, Sean Walker.

TOP 3 brankáři

Ilja Samsonov (Toronto Maple Leafs)

Poslední sezona: 23-7-8, 3 čistá konta

Plat: 3,55 miliony dolarů

Leafs a brankoviště – to je v posledních letech hodně velké téma, které nejspíš bude dál pokračovat. Rus přišel s ročním kontraktem, rozhodně vyloženě nezklamal, ale také nezazářil. Je slušná šance, že Toronto bude víc a víc sázet na talentovaného Josepha Wolla. Jeho výhodou je věk, je mu ideálních 27 let.

Cam Talbot (Los Angeles Kings)

Poslední sezona: 27-20-6, 3 čistá konta

Plat: 1 milion dolarů

V šestatřiceti letech nejstarší gólman na trhu, přesto odchytal ze všech nejvíce zápasů (54) a dařilo se mu velmi dobře. Navíc pracoval za pouhý milion. Když byl mimo hru, výtečně ho zaskočil David Rittich, který už kontrakt pro další ročník od Kings dostal. Po trejdu s Washingtonem přišel do Los Angeles nedávno Darcy Kuemper, takže je pravděpodobné, že Talbot už se k týmu nevrátí.

Scott Wedgewood (Dallas Stars)

Poslední sezona: 16-7-5, 0 čistých kont

Plat: 1 milion dolarů

Procpat se do klece, kterou střeží jeden z nejlepších brankářů soutěže Jake Oettinger, není snadné, když se tam ale Wedgewood dostal, málokdy zklamal. Velmi slušná gólmanská dvojka s potenciálem kvalitně odchytat přes 40 zápasů v sezoně.

Další hráči: Casey DeSmith, Martin Jones, Kaapo Kähkönen, Kevin Lankinen, Anthony Stolarz.

Čeští a slovenští hokejisté:

Dominik Kubalík (Ottawa Senators)

Poslední sezona: 74 zápasů, 15 bodů (11+4)

Plat: 2,5 milionu dolarů

Jeho pátý ročník v NHL a první v barvách Senators byl bez pochyb tím nejhorším. Nedařilo se celému týmu ani jemu. Čas strávený na ledě mu klesl na pouhých 12 minut a s bilancí -30 je druhý nejhorší ze všech volných hráčů letos k dispozici. Na mistrovství světa ale ukázal, že hokej stále umí, pěti góly a osmi body pomohl vystřílet zlato.

Tomáš Nosek (New Jersey Devils)

Poslední sezona: 36 zápasů, 6 bodů (2+4)

Plat: 1 milion dolarů

Velkou část ročníku byl zraněn, také Devils spíš zklamali a v týmu se solidním potenciálem začalo docházet ke změnám. Klub už má díky Jacobu Markströmovi novou brankářskou jedničku a jaké jsou plány s bývalým útočníkem Pardubic není jisté. Před rokem podepsal až ve druhé půlce července.

Jiří Patera (Vegas Golden Knights)

Poslední sezona: 1-3-1, 0 čistých kont

Plat: 775 tisíc dolarů v NHL, 100 tisíc v AHL

Prosadit se do našlapané sestavy loňského vítěze Stanley Cupu není snadné, odchovanci pražské Slavie se to povedlo za tři roky pouze v osmi případech.

Tomáš Tatar (Seattle Kraken)

Poslední sezona: 70 zápasů, 24 bodů (9+15)

Plat: 1,5 milionu dolarů

Slovenský veterán čekal před rokem s podpisem až do poloviny září, v Coloradu ale po jediném gólu ve 27 zápasech nezůstal ani do Vánoc. Klub ho vyměnil do Seattlu, kde už se mu dařilo lépe. Bodově šlo o jeho nejslabší ročník v NHL.

Jakub Vrána (St.Louis Blues)

Poslední sezona: 21 zápasů, 6 bodů (2+4)

Plat: 5,75 milionu dolarů

V říjnu nastoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, proto ten omezený počet utkání. Více času strávil na farmě ve Springfieldu, kde sbíral takřka bod na zápas, ani to mu ale nepomohlo k nominaci na MS. Stejně jako Nosek vypadl na poslední chvíli a jeho budoucnost v NHL je velmi nejistá. Góly stále střílet umí.

Radim Zohorna (Pittsburgh Penguins)

Poslední sezona: 33 zápasů, 7 bodů (4+3)

Plat: 775 tisíc dolarů v NHL, 375 tisíc v AHL

Od poloviny října až do konce prosince hrál za Pens takřka pravidelně, jenže v tomto kalendářním roce se všechno změnilo a v NHL zashál jen do čtyř utkání, z toho ve třech případech navíc na pouhých osm střídání.