Hronek o novém kontraktu s Vancouverem: Jsem nadšený. Každý rok chci být silnější a lepší

Hokejový obránce Filip Hronek (26) neskrýval své nadšení z toho, že osmiletým kontraktem s Vancouverem vyřešil na dlouhou dobu svou budoucnost v NHL. V rozhovoru pro zámořská média uvedl, že věří, že se bude i nadále zlepšovat.

Šestadvacetiletý Hronek se upsal Canucks za 58 milionů dolarů (1,35 miliardy korun) na dalších osm let. Místo toho, aby se stal 1. července chráněným volným hráčem, zařadil se mezi trojici nejlépe placených českých hráčů v soutěži za Davida Pastrňáka s Tomášem Hertlem.

"Jsem z toho samozřejmě nadšený. Jsem vážně šťastný, že jsem dostal takto dlouhodobou smlouvu a budu moct zůstat ve Vancouveru ještě osm let. Bylo to snadné rozhodování a nebylo moc o čem přemýšlet. Jsem rád, že se vše povedlo dotáhnout do úspěšného konce," řekl Hronek.

Dobrou pozici pro vyjednávání si produktivní bek vybojoval výbornými výkony, jež v dresu kanadského klubu podává od příchodu z Detroitu, který ho vyměnil loni v březnu. V základní části poslední sezony si připsal v 81 zápasech 48 bodů za pět gólů a 43 nahrávek a byl pátý v týmové produktivitě.

Mrzet ho mohlo jen rozuzlení ročníku v play off. Královéhradecký rodák ho v elitní lize okusil poprvé v kariéře. Už nebyl tak bodově výrazný, když dal gól a na další nahrál, Canucks ztroskotali ve druhém kole na Edmontonu, který postoupil díky výhře v sedmém utkání a ve finále bude proti Floridě bojovat o vyrovnání série na 3:3.

"Máme za sebou dobrou sezonu. Přirozeně jsme doufali, že bude mít lepší konec, ale celkově vzato to bylo opravdu docela dobré," podotkl Hronek, který vytvořil jeden z nejlepších ligových obranných párů s hvězdným Quinnem Hughesem. Při jejich pobytu na ledě dalo mužstvo 72 gólů, dostalo přitom jen 46. Hronek měl bilanci 33 plusových bodů v účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech.

"Hrát s Quinnem je fakt snadné," ocenil Hronek spoluhráče. "Je mezi námi dobrá chemie a rozumíme si na ledě i mimo něj, což určitě pomáhá. Jsem moc rád, že to může takhle pokračovat. Vše fungovalo tak nějak přirozeně. Máme na spoustu věcí stejný pohled a hodně o nich mluvíme," dodal Hronek.

V létě chce tvrdě trénovat, aby byl na startu tréninkového kempu připravený lépe než kdykoliv v minulosti. "Chci se vrátit každým rokem ještě silnější a lepší. Myslím, že to je teď pro mě nejdůležitější – posílit a ujistit se, že mi to vydrží po celou sezonu," konstatoval Hronek.

Hodně si od něho slibuje i vedení Vancouveru. "Bylo moc důležité, abychom ho udrželi. Jsme za to moc rádi. O to více, když sám dal najevo zájem zůstat ve Vancouveru a být ještě dlouho součástí týmu. Věřím, že se stále má kam posouvat," řekl generální manažer Patrik Allvin.