Utah nebude jako Arizona. Agresivnější přístup na trhu má přinést větší úspěchy

Před novou sezonou NHL došlo k jedné velké změně, neboť organizace Coyotes, která nejprve působila pod názvem Phoenix a později se přejmenovala na Arizonu, po 28 letech končí. Na scénu přichází Utah HC, který by měl být lepší verzí dnes již bývalých Coyotes.

Návrat Arizony směrem k budoucnosti je sice stále ve hře, ale většina hokejových fanoušků se tím v tuto chvíli nezabývá. Nicméně Coyotes byli po dlouhou dobu své existence jedním z nejhorších týmů v lize. Do play off se probojovali pouze devětkrát a od roku 2012 se jim to podařilo pouze jednou.

V osmi případech Coyotes vypadli hned v prvním kole, přičemž do finále konference se dostali až v sezoně 2011/12. Tento tým v podstatě nikdy nebyl na trhu agresivní, a když už uskutečnil nějakou významnou výměnu, tak jen směrem z klubu, díky čemuž získal vysoké draftové volby, ale ani talentovaní mladíci na úspěšnou přestavbu nestačili.

Za Coyotes v průběhu let hrálo několik legend, především bývalý kapitán Shane Doan, ale také Keith Tkachuk, Bobby Hull, Curtis Joseph, Daniel Brière a Jeremy Roenick. Žádný z nich ale nedokázal Phoenixu, Glendale nebo dokonce Tempe přinést výraznější úspěch. To jsou tři města, ve kterých Coyotes v posledních letech hráli.

Utah bude agresivnější a soustředěnější.

Majitelem Utahu je miliardář Ryan Smith, který klub přestěhoval do Salt Lake City. Jeho název zatím zůstává HC (Hockey Club), ale od sezony 2025/26 by měl mít řádný název. Smith Entertainment Group vlastní také basketbalový tým Utah Jazz. Oba kluby budou hrát své domácí zápasy v aréně Delta Center.

Co se týče hráčského kádru, ten se přestěhoval z Arizony právě do Utahu. První kontrakt pod novou organizací podepsal mladý útočník Noel Nordh, který se 17. června dohodl na nováčkovské smlouvě. Poté následovaly další a větší přesuny, které Coyotes v podstatě nikdy neuskutečnili.

Z Tampy dorazil hvězdný obránce Michail Sergačov, opačným směrem putovali Conor Geekie a obránce J.J. Moser, stejně jako volby ve druhém a sedmém kole draftu. Ruský obránce má smlouvu na 8,5 milionu dolarů do konce sezony 2030/31 a očekává se, že bude lídrem týmu.

Doplní ho John Marino, rovněž vysoce hodnocený bek. Ten přišel z New Jersey, stejně jako zkušený Ian Cole. S jejich příchodem vypadá obrana velmi dobře. Útok je postaven kolem mimořádně šikovného Logana Cooleyho nebo Claytona Kellera. Dylan Guenther, Josh Doan, Matias Maccelli a Sean Durzi také patří mezi velmi zajímavé hráče s potenciálem do budoucna.

Velká očekávání se vkládají také do T. J. Iginly, kterého si Utah vybral v letošním draftu jako šestého v pořadí. Cole Beaudoin pak putoval do Salt Lake jako 24. volba. Nováček na scéně NHL sice potřebuje čas, ale rozhodně má vyšší ambice a cíle než Arizona a není vyloučené, že by v blízké budoucnosti mohl zamíchat kartami v play off.