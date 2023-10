Ve 27 letech překonal legendy Edmontonu. Kanonýr Draisaitl vládne přesilovkám Oilers

Když se řekne Edmonton Oilers, většině hokejových nadšenců se vybaví legendární Wayne Gretzky nebo současný kapitán Connor McDavid, jenž je díky fenomenálním výkonům nejčastěji pod září reflektorů. Tentokrát však byla všechna pozornost upřena směrem k jeho německému spoluhráči – Leonovi Draisaitlovi (27). V úterním zápase proti Nashvillu se mu totiž povedlo vstřelit dva přesilovkové góly, čímž překonal všechny klubové ikony.

Gretzkyho, jenž má na kontě 125 přesilovkových zásahů, překonal Draisaitl už v prvním zápase sezony proti Vancouveru. V tu chvíli se tak o první místo dělil s Ryanem Smythem a Glennem Andersonem, dalšími velkými postavami edmontonské historie.

Na rekordní trefu, díky které se osamostatnil na prvním místě nemusel čekat dlouho. Povedlo se mu to v první třetině úterního utkání proti Nashvillu, když využil nahrávku Hymana a z mezikruží neomylně poslal puk nad lapačku bezmocného Sarose. "Jsem hrdý na to, co se mi povedlo," řekl německý útočník bezprostředně po utkání.

Aby toho nebylo málo, v témže duelu si připsal ještě jednu přesilovkovou trefu s pořadovým číslem 128. Tentokrát už z jeho "kanceláře" na pravém kruhu, odkud dává nejvíce branek. To všechno se mu povedlo během pouhých 641 zápasů. Pro srovnání – Anderson na to potřeboval 845 zápasů, Smyth dokonce 971. McDavid, který je v tomto ohledu především jeho dvorním nahrávačem, je aktuálně na čísle 72. Co se týče absolutního počtu branek v přesilových hrách, tam vévodí Alexander Ovečkin s 299 góly.

Bez spoluhráčů by to nešlo

Draisaitl si nicméně uvědomuje důležitou roli svých spoluhráčů. "Cením si toho, ale zároveň je mi jasné, jak moc záleží na ostatních čtyřech hráčích, co se mnou jsou na ledě a připravují mi šance."

Sám prý přitom vůbec netušil, že má rekord na dosah. "O tom, že se blíží, jsem upřímně neměl tušení, nechodím na Twitter, nesleduju to," uvedl Draisaitl, který už má za sebou tři padesátigólové sezony a velký podíl na tom, že přesilovky Oilers dlouhodobě patří k nejlepším v NHL.

Historická tabulka střelců hokejistů Edmontonu v přesilových hrách. Livesport

Draisaitlovo střelecké představení, ke kterému přidal ještě dvě přesné nahrávky, přišlo jako na zavolanou. Edmonton totiž úvodní dvě střetnutí sezony s Vancouverem prohrál a potřeboval se chytit. "Rozhodně jsme nezačali ročník podle přestav, dneska to byl dobrý krok správným směrem," prohlásil po utkání.

Lepšího soupeře si Draisaitl ani nemohl přát. Proti Nashvillu si totiž drží neuvěřitelnou bilanci. V posledních 12 vzájemných střetnutích si připsal neuvěřitelých 34 bodů za 22 gólů a 12 asistencí. I to svědčí o jeho nesporných kvalitách.

Ačkoliv německého střelce individuální ocenění těší, stejně jako McDavid touží především po úspěchu týmovém, ten se ovšem zatím nedostavil a čas neúprosně utíká. Podaří se jim to letos i díky dalším gólům v přesilovkách?