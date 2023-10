Z kabiny NHL: Kanadští fanoušci jsou znát. Smejkal? Otázka času, myslí si Kubalík

Byl zvyklý, že jeho branky výrazně promlouvají do fungování týmu. Na produktivní angažmá v Chicagu a Detroitu ostatně navázal i v reprezentačním dresu, když se na posledním světovém šampionátu stal s osmi góly nejlepším střelcem turnaje. V Ottawě však Dominik Kubalík (28) zatím na bohatší sezony jen vzpomíná. "Je to nahoru dolů. Sezona je dlouhá," říká dnes už zkušený útočník, který během svého premiérového kanadského angažmá čeká na první bod.

Jak jste si zatím navykl na Ottawu, co je jiného oproti Detroitu?

"Asi největší rozdíl je Kanada a Amerika. Některé věci se tu řeší jinak, ale všechno je v pohodě. Stěhování a podobné věci proběhly v pořádku. Je začátek sezony a bude lépe."

V páté sezoně hrajete už za pátý klub, nenudí vás to věčné stěhování?

"Samozřejmě, že by člověk byl nejraději v jednom týmu dlouho, ale prostě to k tomu patří. Mám možnost objevit zase něco nového, nové město, nový tým. Nemám s tím problém. Myslím si, že je velké štěstí a velká pocta, když člověk stráví celou kariéru v jednom týmu. Jsem rád za to, jak to je."

Z kabiny NHL: Dominik Kubalík Livesport

Poprvé hrajete v Kanadě, cítíte větší tlak od fanoušků a médií?

"Fanoušci jsou tady dobře znát, dnešní atmosféra byla skvělá. První zápas byl fantastický. Je to cítit. Jsem rád, je to moje první zkušenost s kanadským týmem a užívám si to."

Máte velmi silné mladé jádro s Tkachukem, Stützlem a Sandersonem. Jak to vypadá v kabině?

"Kluci jsou sice mladší než já, ale zato jsou lepší než já. (směje se) Tady se na věk nekouká, jsou to světoví hráči. Jsem rád, že s nimi mohu hrát. Jsou věci, které mohu okoukat nebo které se mohu naučit."

V Detroitu a Chicagu se na vás hodně spoléhalo, tady začínáte ve třetí formaci, jak vám zatím tato role sedí?

"Vždycky je to nahoru dolů. Sezona je dlouhá. Teď je to takto, pak to může být zase jinak. Já na tohle moc nekoukám. Jde hlavně o to, abych hrál dobře. Dnešní zápas nebyl z mé strany úplně skvělý, takže to chci do dalšího utkání zlepšit, abych zase hrál ten hokej, který jsem hrál."

Jak se vám v kempu líbil Jiří Smejkal, má šanci hrát NHL?

"Myslím si, že Smejky ukázal, že tu může úplně v klidu hrát. Poslali ho dolů. Vím, že ho to mrzelo. Ale vím, že je to jen otázka času, než se vrátí zpátky. Bude tady, protože sem patří. Místo si zaslouží."

