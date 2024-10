Vegas si pojistilo klíčového beka na dalších sedm let, Theodore si vydělá přes miliardu korun

BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Obránce Shea Theodore (29) spojil v NHL svou budoucnost s Vegas Golden Knights, kde působí už od roku 2017. S klubem podepsal nový sedmiletý kontrakt na 51,975 milionu dolarů (přibližně 1,2 miliardy korun). Kanaďan tak v průměru vydělá 7,425 milionu za sezonu. Smlouva začne platit od příštího ročníku. Klub to uvedl na webu.

Theodore patří dlouhodobě k hlavním pilířům mužstva, s nímž loni vyhrál Stanley Cup. Nyní mu dobíhá sedmiletá smlouva, která mu zajišťuje celkově 36,4 milionu dolarů, za jeden odehraný ročník tak má v průměru příjem 5,2 milionu.

Do týmu Vegas přišel Theodore z Anaheimu, který si ho vybral do NHL během draftu 2013 z 26. místa. V této sezoně má na kontě ze šesti startů sedm bodů za gól a šest nahrávek. Za dobu, co obléká dres Golden Knights, se stal lídrem klubové historie mezi obránci. Je první v gólech (67), asistencích (229), bodech (296), brankách v přesilovce (11), bodech v početní výhodě (88), gólech v prodloužení (7) i vítězných trefách (14). V základní části odehrál 450 utkání, mezi beky je lepší pouze Brayden McNabb (509).

Celkem má Theodore na kontě v dlouhodobé fázi NHL na kontě 503 startů a 313 bodů za 72 gólů a 241 nahrávek. Za 114 zápasů v play off nastřádal 68 bodů (15+53).