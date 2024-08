Velký comeback po zranění, Coloradu se vrací Landeskog. Nemůžeme se dočkat, říká trenér Bednar

Kapitán hokejistů Colorada Gabriel Landeskog (31) po dvou letech trápení s kolenem nestihne začátek sezony NHL, ale nedlouho po něm by mohl naskočit do zápasů. Švédský útočník hrál naposledy 26. června 2022, kdy po šestém finále proti Tampě Bay slavil s týmem Avalanche Stanleyův pohár. Trenér Jared Bednar (52) zámořským médiím řekl, že Landeskog několikrát týdně bruslí a jeho návrat se blíží. Nový ročník NHL začne 4. října.

"Jeho snahou je vrátit se někdy zkraje sezony, pokud vše dobře půjde. Pro nás by to byla ohromná vzpruha," řekl Bednar pro nhl.com. "Jsme z toho všichni trochu nervózní, ale zároveň neskutečně nadšení. Vždyť za nás dva roky nehrál," připomněl. Podle trenéra Avalanche není stanoveno žádné konkrétní datum jeho návratu, ale Landeskog už během léta několikrát bruslil a připravoval se na ledě.

Švédský útočník má za sebou sérii chirurgických zákroků, které výrazně poznamenaly jeho kariéru. V létě 2020 podstoupil operaci čtyřhlavého stehenního svalu, v březnu a říjnu 2022 mu bylo operováno koleno a v květnu 2023 podstoupil operaci kolenní chrupavky. Jeho stav se postupně zlepšoval, na konci minulé sezony už trénoval na ledě a Bednar nevyloučil jeho návrat v play off. Landeskog však nakonec do hry nenastoupil, a to i proto, že Colorado vypadlo ve 2. kole s Dallasem.

"Už je to dlouho, takže není důvod spěchat. Nejdůležitější je, aby se cítil pohodlně. Máme velkou radost, že se bude moci vrátit," řekl Bednar. Landeskog, dvojka draftu 2011, odehrál v základní části NHL 738 zápasů, v nichž zaznamenal 571 bodů za 248 gólů a 323 asistencí. V 69 zápasech play off přidal 67 bodů (27+40).

Bednar nebude mít na začátku ročníku k dispozici ani ruského útočníka Valerije Ničuškina, který by měl být v listopadu uvolněn z programu asistenčních služeb NHL a NHLPA.

Otazník visí i nad Finem Artturim Lehkonenem, který v létě podstoupil operaci ramene. Naopak další útočník Logan O'Connor, který se zotavuje po operaci kyčle, by měl být schopen zahájit sezonu.