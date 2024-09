Vzpomínka na zesnulého Gaudreaua. Útočník Caufield bude v Montrealu nosit číslo 13

Americký hokejový útočník Cole Caufield (23) z Montreal Canadiens bude nově v nadcházející sezoně nosit dres s číslem 13 na počest Johnnyho Gaudreaua. Zkušený křídelník tak chce uctít památku svého idolu, který spolu se svým bratrem Matthewem zahynul na konci srpna při tragické autonehodě. Informaci potvrdily oficiální internetové stránky NHL.

"Všichni jsme ztratili úžasného člověka, a to jak na ledě, tak mimo něj. Vyjadřuji upřímnou soustrast celé Gaudreauově rodině, zejména Johnnyho manželce a dvěma dětem, které jsem měl tu čest poznat. Nic nemůže zaplnit prázdnotu v srdcích jejich rodin a blízkých, ale doufám, že vás potěší vědomí, jak tito dva pozitivně ovlivnili životy mnoha lidí. Budou nám opravdu chybět," uvedl Caufield na Instagramu.

Příspěvek doplnil fotografií svého nového dresu s číslem 13. "Hrát se svým hrdinou je něco, o čem většina lidí jen sní. Měl jsem to štěstí, že jsem byl Johnnyho spoluhráčem během posledního mistrovství světa v České republice a netrvalo dlouho, abych si uvědomil, jak skvělý člověk to byl. Byl to ten nejpřátelštější, nejupřímnější a nejzábavnější chlap, jakého jsem kdy potkal," napsal.

"Využíval jsem každé příležitosti, kdy jsem mohl být v jeho blízkosti. Nejenže byl úžasným hokejistou a spoluhráčem, ale také mu upřímně záleželo na každém člověku, kterého potkal," pokračoval. Caufield nosil v předchozích sezonách v Montrealu číslo 22.

Od začátku kariéry nosil dres s číslem 13 právě kvůli Gaudreauovi. "Posledních pár let, kdy jsem hrál s číslem 22, byly jedny z nejlepších let mého života. Byl to opravdu splněný sen, a ty vzpomínky a číslo mi budou navždy blízké. V určitém období své kariéry jsem nosil číslo 13 a nyní ho budu na jeho počest nosit znovu. Vydláždil cestu menším hráčům a dokázal, že máme v tomto sportu budoucnost. Navždy mu budu vděčný za to, že mě i ostatní inspiroval."

Útočník Columbus Blue Jackets zemřel ve věku 31 let. Jeho bratr Matthew byl o dva roky mladší. Oba jeli na kole poblíž rodného města Salem v New Jersey, když je srazilo auto.