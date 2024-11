Z kabiny NHL: K úspěchu potřebujete všechny lajny, návrat do San Jose bude zvláštní, říká Hertl

Poprvé v kariéře Tomáš Hertl (31) nezačal novou sezonu NHL jako hráč San Jose Sharks, od března je totiž součástí nabité soupisky Vegas Golden Knights. Předposlední šampion soutěže do ročníku odstartoval velmi dobře, a to i díky urostlému Čechovi, jenž v 16 zápasech sesbíral 13 bodů (5+8). "Každý chce góly a nahrávky, ale když se vyhrává, jde to celé stranou," řekl v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy. Popisuje také start do ročníku, klubovou rivalitu i blížící se zápasový návrat do Kalifornie.

O silném startu

"Vegas má starty do sezony dobré, já jsem hlavně chtěl, aby se co nejvíce vyhrávalo. My jsme minulý ročník v San Jose začali bilancí 0-10, takže tohle je opravdu příjemná změna. Každý chce góly a nahrávky, ale když se vyhrává, jde to celé stranou. Přesně proto jsem sem šel – vyhrát."

O týmu, kde může rozhodnout každý útok

"Je to něco úplně jiného než u San Jose, tam jsem hrál hodně, někdy jsem měl toho ice-timu možná až moc. Přece jen nejsem úplně nejlepší bruslař. Tady ve Vegas to táhne Jack Eichel, jeden z nejlepších centrů soutěže, ale pomáhají všechny čtyři útoky. A o tom to je, protože když chcete v NHL uspět, potřebujete všechny lajny. Zodpovědnost mám možná menší, ale stále chci být lepší a lepší a pomáhat k úspěchu."

Rozhovor s Tomášem Hertlem

Na tréninku s Tomášem Hertlem. Livesport

O rivalitě mezi San Jose a Vegas

"Zvykám si. Rivalita už v posledních letech trochu ubyla, protože se San Jose jsme nebyli tak vysoko, kde jsme bývali dřív. Tehdy šlo spíš o play off. Ale když jsem do týmu přišel, tak jsme o tom samozřejmě mluvili dost a na zápasy vzpomínali. Obě strany si to tehdy myslím užívaly. A fanoušci také."

O prosincovém prvním návratu do San Jose

"Těším se na to, ale zároveň pak budu určitě rád, až to bude za mnou. Taky je dobře, že to bude kousek po Vánocích, to chodí do hlediště hodně lidí. Doufám, že si to užiju a vyhrajeme, ale určitě to bude zvláštní. V březnu během trejdu jsem musel všechno během dvou dní sbalit a odjet do Vegas a od té doby jsem tam nebyl. I barák jsme mezitím prodali... Stalo se toho opravdu hodně."

O návštěvě otce

"Je super, že si to může užít. Kdyby uměl anglicky, bylo by to možná ještě o trochu lepší, ale stejně. Navíc víc zjistí, jaké to je. Už když tu byl minulý rok a někam s námi letěl, tak i když nehrál, tak byl unavený, a to ani nehrál zápas. Teď s námi může trochu víc soucítit. Zážitky jako jsou tyto se nikdy nezapomenou."