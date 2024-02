Železný muž NHL vyhlíží návrat. Kessel se bude připravovat na farmě Vancouveru

Blíží se návrat Phila Kessela do NHL? Zkušený útočník se v nižší AHL připojil k Abbotsfordu a pokusí se zabojovat o místo v kádru Vancouveru. Na farmě Canucks by měl podle generálního manažera kanadského týmu Patrika Allvina zatím pouze trénovat. Informaci klub potvrdil na sociálních sítích.

Kessel hrál soutěžní zápas naposledy v dubnu 2023, kdy v dresu Vegas naskočil do duelu prvního kola play off proti Winnipegu. Ve zbytku úspěšného tažení za Stanley Cupem se šestatřicetiletý forvard na led nedostal.

Po sezoně zůstal bez smlouvy, ale nyní se začíná rýsovat jeho návrat na led. "Phil přijel do Vancouveru a tento týden se bude připravovat v Abbotsfordu," uvedl generální manažer Canucks Allvin.

Vancouver je aktuálně nejlepším týmem NHL a před play off shání zkušenosti, kterých má Kessel víc než dost. "Byla by to pro nás velká pomoc. Bylo by skvělé mít v šatně dalšího hráče, který ví jaké to je vyhrát NHL," líčil útočník Dakota Joshua pro web nhl.com.

Pro Kessela navíc hraje fakt, že se dobře zná s trenérem Rickem Tocchetem. Při společném působení v Pittsburghu dvakrát ovládli Stanley Cup. Devětapadesátiletý trenér mezi lety 2015 a 2017 dělal u Penguins asistenta Mikeu Sullivanovi.

"Zatím jsem s ním nemluvil, ale z působení v Pittsburghu se známe výborně," řekl Tocchet, jenž nechce spekulovat o tom, jakou roli by Kessel mohl ve Vancouveru mít. "Zatím jsem ho neviděl na ledě. Až ho uvidím bruslit, budu vědět víc."

