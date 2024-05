Osmnáctka bude v bojích o medaile chybět, český tým na MS nestačil na Slovensko a padl 2:3

Čeští hokejisté do 18 let prohráli na mistrovství světa ve čtvrtfinále se Slovenskem 2:3 a stejně jako loni budou chybět v bojích o medaile. Svěřenci trenéra Davida Čermáka postoupili do vyřazovací části z druhého místa ve skupině a byli papírovými favority duelu, svou pozici ale nedokázali potvrdit. Dvěma góly se na slovenské výhře podílel útočník Ondrej Maruna.

Na vrcholné akci osmnáctiletých hráčů získalo Česko medaili naposledy v roce 2014, kdy byl výběr vedený trenérem Jakubem Petrem stříbrný. Slováci postoupili do semifinále podruhé za sebou, loni skončili čtvrtí.

"Mrzí to hodně, pro nás je to velké zklamání. Jeli jsme sem uhrát lepší výsledek, než jsme uhráli," řekl Čermák v rozhovoru na YouTube kanálu Českého hokeje. "Neproměňovali jsme šance a bohužel jsme nehráli tak kolektivně jako soupeř," přiznal.

Český tým do zápasu ve Finsku nevstoupil ideálně. Galvas v prvním střídání chyboval v rozehrávce, Mrtka následně fauloval a Slováci přesilovou hru rychle využili. V čase 1:36, po 17 sekundách početní výhody, otevřel skóre střelou od modré Tomík.

Vyrovnat mohl Kubiesa, brankář Lenďák si ale s jeho dorážkou poradil. Češi pak svou premiérovou přesilovku nevyužili, ale ještě než se stihl vyloučený Beluško zapojit do hry, vyrovnal pohotovou dorážkou Titlbach. V další početní výhodě mohl Čermákův výběr posunout do vedení Jecho, nedokázal však trefit odkrytou branku.

Statistiky utkání. Livesport

V 19. minutě dostal vyšší trest za faul na Tomíka obránce Mrtka, Češi se ale i zásluhou několika dobrých zákroků Miloty ubránili. "Faul zápas hodně ovlivnil, ale všemu předcházela ztráta puku na modré čáře. Ani to nebylo kolenem, ale rozhodčí říkal, že to takhle mají trestat. Slováky jsme tím vrátili do hry," řekl Čermák.

Již při vyrovnaném počtu hráčů na ledě se do slibných příležitostí dostali Daníček a Švec, neuspěli však stejně jako na druhé straně Liščinský.

Ve 35. minutě se Slovensko dostalo do vedení, když po Švecově zaváhání v rozehrávce a přečíslení překonal Milotu podruhé Maruna. Rychle odpovědět mohl Titlbach, srovnat ale nedokázal. Český gólman následně svůj tým podržel při Strakově šanci.

České šance na postup se snížily na začátku třetí části, kdy chyboval Milota a propustil za svá záda Marunovo nahození od mantinelu. Ve 47. minutě mohl vyrovnat aktivní Titlbach, ani tentokrát však Lenďáka nepřekoval. Milota vzápětí zlikvidoval samostatný nájezd Pobežala.

Devět minut před koncem vrátil Čechy do hry Fibigr, který přesnou střelou pod horní tyč snížil. Vyrovnat však tým vedený kapitánem Hlinským nedokázal ani v závěrečné power play. Česko se tak s turnajem rozloučilo s bilancí dvou výher a tří porážek, Slováci si dnes připsali druhé vítězství. Předtím dokázali porazit jen Norsko.

"Celkové hodnocení turnaje je teď těžké. Myslím si, že jsme nehráli tak týmově jako v létě. Šli jsme do toho s tím, že na předešlém (velkém) turnaji v Kanadě tým neuhrál ani bod. Z kluků jsem cítil respekt k soupeřům a odhodlání, že to strhneme týmovým výkonem. Tady se nám za celou dobu nepovedlo, abychom se k tomu vrátili. A hlavně jsme na to neměli kondičně," dodal Čermák. Loni v srpnu Češi obsadili na Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi druhé místo.

