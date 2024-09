Kometa v přípravě jasně přehrála bratislavský Slovan, Kladno dobylo Liberec

Hokejisté Brna porazili v dnešním přípravném utkání Slovan Bratislava přesvědčivě 5:0. Kladno si na severu Čech připsalo skalp Liberce. Mužstvo Karlových Varů uspělo na ledě prvoligového Chomutova. Olomouc zdolala Vítkovice až díky lépe zvládnutým samostatným nájezdům. V Mladé Boleslavi se nehrálo.

Kometa v česko-slovenské konfrontaci, která přivábila do ochozů takřka tři a půl tisíce diváků, vedla od sedmé minuty díky zásahu Beuadina. Těsný stav trval do závěru druhé třetiny, kdy zvýšili Zbořil a kapitán Zaťovič. Když se v nástupu do třetí části prosadil Flek, bylo zřejmé, že Brňané vrátí soupeři měsíc starou porážku z Bratislavy (2:3 po nájezdech). Výhru ozdobil čistým kontem mladý gólman Postava.

Kladno pod Ještědem vedlo zásluhou Hultse, ale v 17. minutě během půlminuty otočili vývoj Ryšavý s Flynnem. Rytíři však opanovali druhé dějství a třemi góly se sami dostali do dvoubrankového vedení, skórovali Jarůšek, znovu Hults a Smoleňák. Lantoši při hře bez gólmana v samém závěru snížil, ale místo vyrovnání pojistil výhru hostů 5:3 Procházka. Kladenští v přípravě vyhráli pátý z osmi zápasů.

Karlovy Vary vedly na ledě Pirátů chvilku po polovině utkání 3:0, ale Chomutovu se podařilo duel ještě zdramatizovat. I díky tomu, že na konečných 2:3 snížil veterán Hübl. Olomouc vedla nad Vítkovicemi bleskově 2:0, nakonec ale slavila triumf až po nájezdech díky gólu Siroty v deváté sérii. Hanáci vyhráli v přípravě pošesté ze sedmi utkání.

Zápas Mladé Boleslavi s Hradcem Králové byl kvůli rozsáhlé viróze v kabině Východočechů zrušen.

Výsledky přípravných utkání