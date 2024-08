Hokejisté Sparty i Plzně vyhráli v Německu, Liberec zápas ve Švýcarsku nedohrál kvůli mlze

Hokejisté Sparty i Plzně uspěli v halách německých soupeřů v přípravě na start extraligy. Pražané porazili Wolfsburg 6:3, Plzeň přehrála druholigový Crimmitschau 5:1. Uspěl i Liberec, jehož souboj se švýcarským Ajoie byl v 32. minutě za stavu 1:0 předčasně ukončen kvůli mlze nad ledovou plochou.

Sparta odehrála ve Wolfsburgu šesté přípravné utkání a připsala si pátou výhru. Neuspěla jen na ledě Plzně, kde prohrála 0:1 po samostatných nájezdech. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru Pražanů v duelu plném šarvátek podepsal útočník Roman Horák.

"Byla to dobrá zkouška na Ligu mistrů. Oni hráli agresivně, chtěli nás vyprovokovat a my byli od začátku podráždění. Nechali jsme se třikrát zbytečně vyloučit po odpískání, což se nemůže stávat. Musíme hrát od pískání do odpískání. Musíme být klidní, zapamatovat si číslo a najít si ho během hry," řekl útočník Kryštof Hrabík na klubovém webu.

Pátou výhru si připsala i Plzeň. Dvakrát se mezi střelce zapsali Miroslav Indrák a Christophe Lalancette. "Neměli jsme ideální vstup do utkání, museli jsme si rychle zvyknout na rozměr hřiště. Ve druhé třetině už jsme nicméně předváděli hezké akce, nakonec se nám podařilo utkání vyhrát "za tři body", což je pozitivní. Jen nás mrzí, že se domů vracíme pomlácení a s pár zraněnými hráči," řekl asistent trenéra Jiří Veber.

Liberec se představil na turnaji La Coupe des Bains ve Švýcarsku a jediný gól proti týmu, který před dvěma lety vedl současný kouč Bílých Tygrů Filip Pešán, vstřelil obránce Rayen Petrovický. Čisté konto udržel Petr Kváča, jenž před předčasným ukončením zápasu zlikvidoval i trestné střílení.

Výsledky přípravných zápasů