Pardubice slaví přímý postup do semifinále, drama na Spenglerově poháru rozsekl Zohorna

Hokejisté Pardubic porazili na Spenglerově poháru v Davosu Kuopio 2:1, vyhráli základní skupinu a postoupili přímo do sobotního semifinále nejstaršího turnaje na světě. Utkání rozhodl gól Tomáše Zohorny v 58. minutě, výborným výkonem se pod výhru extraligového lídra podepsal brankář Milan Klouček.

"Jsme hrozně rádi, že se nám to takhle povedlo a vyhráli jsme skupinu. Kluci k tomu přistupují na sto procent, za což jim děkujeme. Zatím nám to vychází," řekl novinářům asistent trenéra Pardubic Marek Zadina.

"Byl to hrozně těžký zápas. My i KalPa jsme hráli dobře, hrálo se nahoru dolů. Rozhodlo, že jsme ubránili většinu oslabení, i když jsme jich měli hodně. Toho se musíme příště vyvarovat. Myslím si, že jsme chtěli více než Finové, což rozhodlo. Byli jsme o gól lepší," doplnil spolupracovník Václava Varadi.

Dynamo vstoupilo do utkání aktivně a od první minuty se tlačilo do útoku. Východočeši byli výrazně střelecky aktivnější, činil se zejména Adam Musil. Nejblíže gólu byl Hyka, od modré čáry trefil tyč. KalPa postupně srovnala se soupeřem krok a mohla se dostat do vedení v početních výhodách, Pardubice ale dvě oslabení bez většího problému ubránily.

Do druhé části vstoupil lépe finský tým. Ve 24. minutě Paulovič dostal puk do posunuté branky, rozhodčí však gól po kontrole u videa neuznali. Po přečíslení dva na jednoho vytlačil brankář Jatkola kotouč na tyč, výrazně více práce však měl Klouček, který dostal v pardubické brance šanci místo jedničky Willa.

Bezbrankový stav se změnil až 69 sekund po začátku třetí třetiny, kdy Radil s Kousalem úspěšně zakončili ukázkové přečíslení dva na jednoho. Ústřední postavou utkání byl ale Klouček. KalPa mohla vyrovnat ve 22 sekund dlouhé přesilové hře pět na tři, prosadila se ale až v pokračující klasické výhodě. Válovo vyloučení potrestal Klemetti, který tečoval Sissonsovu střelu od modré čáry.

Zástupce české extraligy měl problém s nedisciplinovaností, přesto nakonec našel cestu k výhře. V 58. minutě po rychlém protiútoku přesně zamířil Zohorna a posunul Dynamo do vedení, které Pardubice uhájily i v dramatické koncovce. Kuopio, v jehož sestavě nechyběl český útočník Kantner, nedokázalo vyrovnat ani v závěrečné power play spojené s vyloučením Dvořáka.

"Zápas jsem si užil a hlavně jsem chtěl pomoct týmu k výhře, což se povedlo a jsem za to hrozně rád," řekl Klouček, jenž ocenil soupeřův výkon. "KalPa hrála velmi slušně, ale my jsme výborně blokovali střely, za což musím pochválit kluky. Škoda některých vyloučení, možná zbytečně jsme je dostali do hry. Výborně jsme to ale odbránili, Tomáš (Zohorna) pak dal na 2:1 a už jsme to ubránili," dodal Klouček.

Jméno semifinálového soupeře se Pardubice dozvědí v pátek večer, kdy se utká KalPa s druhým týmem skupiny Cattini, kterým bude poražený z dnešního večerního souboje Kanady s Davosem. "Myslím si, že je jedno, proti komu nastoupíme. Věděli jsme, že když dnes vyhrajeme, budeme mít den volna, který si teď můžeme užít. A připravíme se na semifinále. Nabereme síly. Máme kvalitní tým a můžeme porazit každého," řekl Klouček.