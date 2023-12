Týden v extralize: Rekord a znovu rekord. Jágrův návrat i nekonečné nájezdy

Celou republiku ve čtvrtek ochromilo neštěstí na pražské filozofické fakultě a hokej šel v tu chvíli stranou. Vedení extraligy s podporou všech klubů odložilo kompletní 29. kolo a předvánoční týden tak nabídl pouze osm zápasů. To nejdůležitější z nich přináší pravidelná hokejová rubrika Livesport Zpráv.

Jágr zpět na ledě

Před reprezentační pauzou naznačil, že by opět mohl obléct kladenský dres a v úterý na ledě Pardubic se skutečně objevil ve druhé útočné formaci Středočechů. Jaromír Jágr naskočil do soutěžního zápasu po dlouhých 243 dnech a opět posunul věkový rekord pro nejstaršího pravidelně nastupujícího hráče extraligové historie. Ve středu bylo legendární osmašedesátce 51 let a 309 dnů.

Jágr proti Dynamu načal svou 36. sezonu v profesionálním hokeji a hned v prvním startu se zapsal do statistik. V Pardubicích připravil první gól Rytířů a nastartoval stíhací jízdu, která vygradovala vyrovnáním na 3:3. Na obrat už Kladnu nezbyly síly a Dynamo nakonec vyhrálo 4:3.

Kladenský trenér Otakar Vejvoda i přes prohru ocenil přínos hrajícího majitele středočeského klubu. "Všichni víme, jaký je, dělá spoluhráče z formace lepší. Byli jsme díky němu silní v útočné třetině. Skočit takhle v 51 do rozjetého autobusu, stále vytvářet šance pro spoluhráče a být silný ve hře jeden na jednoho, to je skvělé," uvedl bývalý reprezentant a mistr světa z roku 1996.

Jágrovu hokejovou nezdolnost dokládá jeden zajímavý fakt. Člen prestižního Triple Gold Clubu pro vítěze NHL, olympijských her a mistrovství světa je jediným hráčem v aktuální extraligové sezoně, který si nejvyšší soutěž vyzkoušel již v minulém tisíciletí. Poprvé se v kladenském dresu objevil již v roce 1988.

"Je neuvěřitelné, že ještě najde chuť a motivaci pořád hrát. Myslím, že je to super pro český hokej, kluky v kabině i nás soupeře. Furt je to jeden z nejlepších hráčů historie a všichni se od něj můžeme učit. Sebrat puk mu je pořád těžké," řekl pardubický kapitán Lukáš Sedlák, jenž v zápase s Kladnem stejně jako Jágr jednou asistoval.

Nájezdový maraton

Repríza jarního čtvrtfinále mezi Třincem a Spartou nabídla atraktivní podívanou, které však chybělo to nejdůležitější – góly. V úvodních 60 minutách a v pětiminutovém prodloužení se na každé straně prosadil jen jeden střelec a za stavu 1:1 se šlo do nájezdů. V těch oba týmy divákům připravily téměř nekonečné přetahování se o rozhodující branku. Rozhodl až v rekordní 17. sérii hostující Roman Horák.

"Bylo to dlouhé, těžké hlavně pro gólmany. Ani pro nás střelce to ale není lehké. Máte jednu nebo dvě věci, co děláte. Potřetí nebo počtvrté vymýšlíte občas kraviny. Ale vyšlo mi to," popsal autor vítězného nájezdu, jenž v rekordně dlouhém rozstřelu proměnil dva ze tří pokusů.

V 17. sérii na gólmana Ondřeje Kacetla vyzrál pro nájezdy neobvyklým způsobem. Rozjel se vstříc brance, mezi kruhy napřáhl a ranou "golfákem" trefil horní roh třinecké branky. "Na konci jsem nevěděl, co dělat. Viděl jsem, že všichni zkoušeli blafáky, které nevyšly. Na střídačce jsem přemýšlel a pamatuju si, že Marián Hossa z toho dával hodně gólů. Zkusil jsem vystřelit a trefil jsem to," liboval si útočník, jenž v dresu Calgary a Edmontonu nastupoval v NHL.

Hokejisté Sparty a Třince překonali rekordně dlouhou sérii z roku 1994, kdy v druhém finále mezi Pardubicemi a Olomoucí rozhodovala 15. série. "Bylo to strašně dlouhé. Doufám, že to trenér neuslyší, ale říkal jsem si, ať už nevyrovnáváme a ať to skončí," líčil gólman Sparty Jakub Kovář.

Zrušené kolo

Situace, kterou extraliga nepamatuje. Hrůzné události čtvrtečního odpoledne celou veřejnost zasáhly natolik, že se vedení soutěže s podporou všech 14 klubů rozhodlo odložit kompletní 29. kolo. Náhradní termín připadl na středu 17. ledna.

"S respektem a úctou k obětem i pozůstalým po dnešní střelbě na půdě Filozofické fakulty UK jsme rozhodli o odložení zítřejších utkání Tipsport extraligy. Naše rozhodnutí bylo podpořeno kluby napříč celou soutěží," uvedl ředitel APK LH Martin Loukota.

Ještě před stanoviskem APK LH se na odložení zápasu dohodla Sparta s Pardubicemi. "Páteční večer ve vyprodané O2 areně měl být oslavou hokeje a zábavou pro tisíce fanoušků. V tento okamžik však naše myšlenky směřují jen k rodinám a blízkým obětí. Nedovedeme si představit, že zatímco rodiče přišli o své děti, prarodiče o své vnuky a vnučky, přátelé o své kamarády, my se radujeme ze vstřelených branek a získaných bodů," uvedl pražský klub na svém webu.

Extraliga se po pauze vynucené tragickými událostmi znovu rozběhne 26. prosince, kdy se odehraje šest zápasů 30. kola. Zápas mezi Pardubicemi a Olomoucí se kvůli účasti východočeského výběru na Spenglerově poháru odehrál již v pondělí.

Jakákoliv radost z úspěchů na ledě a získaných bodů šla v uplynulých dnech stranou. Soupeření vystřídala sounáležitost a redakce Livesport Zpráv se proto z úcty k obětem čtvrteční tragédie rozhodla nevybírat hráče týdne. Přejeme hodně sil pozůstalým a blízkým.