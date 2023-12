Pardubice se po 16 letech vracejí na Spenglerův pohár, začnou s obhájcem Ambri-Piottou

Po 16 letech se hokejisté Pardubic představí na tradičním Spenglerově poháru, který začne v úterý v Davosu. Do turnaje vstoupí první hrací den od 14:10 proti švýcarskému celku Ambri-Piotta, který obhajuje prvenství z loňska. Vítěz 95. ročníku bude znám jako obvykle na Silvestra.

Přehled utkání Ambri-Piotta – Pardubice (14:10)

Ambri-Piotta, která je aktuálně ve švýcarské lize sedmá, před rokem při své druhé účasti dosáhla na premiérový triumf. Ve finále porazila pražskou Spartu 3:2 po samostatných nájezdech. Byl u toho i útočník Michael Špaček, jenž v týmu zůstal jediným českým zástupcem. Forvard Filip Chlapík se v létě vrátil do Sparty.

"Hned první zápas narazíme na Pardubice a bude to určitě zajímavé. Je to můj mateřský klub, žiju tam, znám tam spoustu kluků... Těším se na to, bude to speciální. V lize se jim navíc daří a nedostávají moc gólů, takže bude i motivací navíc jim třeba nějaký dát a porazit je," řekl Špaček.

"V Davosu bude určitě zase hodně lidí, zápasy už jsou vyprodané, takže bude i dobrá atmosféra. A určitě přijedou i fanoušci z Pardubic, bude to super. Celý ten turnaj je svým způsobem jedinečný. Minule jsem si ho zkusil poprvé v kariéře a hned jsme vyhráli. Bylo to fajn. I když přiznávám, že hrát to přes vánoční svátky každý rok by bylo těžké," dodal Špaček.

V případě porážky v prvním utkání čeká Dynamo druhý duel hned ve středu od 15:10 a v případě vítězství až ve čtvrtek ve stejný čas proti finskému týmu KalPa Kuopio s útočníkem Matyášem Kantnerem.

Ve skupině Cattini se představí domácí Davos s kanonýrem Matějem Stránským, švédská Frölunda a kanadská reprezentace. Vítězové skupin postoupí přímo do semifinále a další celky čeká čtvrtfinále.

Pardubice se Spengler Cupu dosud zúčastnily dvakrát. V roce 1987 Tesla skončila na pátém místě, v roce 2007 se tehdejší Moeller umístil na čtvrté pozici. Jediným pamětníkem tehdejší účasti je ze současného týmu útočník Tomáš Zohorna.

České kluby na Spenglerově poháru naposledy chyběly v roce 2015 a také o rok dříve. Od té doby se dvakrát zúčastnil Hradec Králové a dvakrát Třinec. V letech 2020 a 2021 byl kvůli pandemii koronaviru turnaj zrušen a loni se na něm představila Sparta, která měla hrát i v neuskutečněných ročnících.