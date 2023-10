Brněnský Cingeľ: Pěkné góly padají málo, na začátku sezony jsme to překombinovávali

Zlepšenou formu potvrdili hokejisté Komety Brno na ledě dosud neporažené pražské Sparty a po výsledku 2:0 si po úvodních čtyřech duelech bez bodu připsali třetí výhru za sebou. Po 26 sekundách třetí třetiny si připsal vítěznou branku slovenský útočník Lukáš Cingeľ (31), po jehož dorážce propadl puk za gólmana Jakuba Kováře a obránce David Němeček si jej hokejkou nešťastně srazil do branky.

"Viděl jsem tam puk, snažil jsem se ho dostat na bránu a nějak se to tam domotalo. To jsou přesně takové dorážky. Pěkné góly už padají málo. Říkali jsme si v kabině po druhé třetině, že to bude o jedné střele a nějakém šťastném odrazu. I po tom gólu jsme hráli stejný hokej, byli jsme obětaví a bylo tam spoustu zblokovaných střel. Když jsme to nezblokovali, tak tam byl Domino (Dominik Furch)," řekl Cingeľ po utkání novinářům.

Sparta prožívala svůj nejlepší start do české extraligy v historii klubu, ze šesti duelů ztratila jen dva body a neuspěla poprvé až s Kometou. "Věděli jsme, že to bude těžké a jsou kvalitní na puku. Že to bude boj a bude to o jednom gólu," podotkl Cingeľ.

Kometa po nepodařeném vstupu do sezony navázala na výhry doma nad Českými Budějovicemi (4:0) a v Kladně (4:1). "Něco jsme si po těch porážkách řekli v šatně. Začali jsme věřit jeden druhému, že pokud si puk dáme, tak to bude fungovat. Jsme rádi, že jsme to zlomili, ale pořád je na čem pracovat," uvedl Cingeľ, který před sezonou posílil Kometu z Hradce Králové.

Gólman Furch udržel podruhé za poslední tři zápasy čisté konto. "Pomáháme jeden druhému; on nám a my jemu. Bojujeme a jsme rádi, že to vychází. On nám dává pořád šanci v zápase to překlopit na naší stranu a drží nás nad vodou," chválil Cingeľ.

Za zlepšenými výsledky týmu, který po třech porážkách opustil po rezignaci kouč Patrik Martinec a vede jej jako hlavní trenér dosavadní asistent Jaroslav Modrý, vidí zjednodušení hry. "Nemyslím si, že je Kometa jiná. Ze začátku jsme taky moc chtěli, asi jsme to ale překombinovávali, zbytečně jsme drželi puky. Teď se snažíme hrát jednoduše, protože hokej už je přece jen jiný. Chceme držet hru před sebou, to jsme si řekli a snažíme se to dodržovat," konstatoval Cingeľ.

Za Spartu hrál v letech 2014 až 2017 a předtím působil dvě sezony ve Lvu Praha v KHL. Duel proti bývalému klubu pořád bere prestižněji. "Strávil jsem tu v Praze pět let, na Spartě tři. Člověk na to myslí, že tu hrál. Ještě k tomu, když přijde tolik diváků," zmínil Cingeľ nejvyšší návštěvu této sezony 10.554 diváků.¨

