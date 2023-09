Sparta uhájila neporazitelnost, Pardubice nasázely sedm gólů. Kometa dosáhla na první body

Hokejová extraliga se v netradiční hrací den přehoupla do třetího hracího týdne. Mladá Boleslav vyhrála potřetí za sebou, tentokrát fotbalovým výsledkem 1:0 porazila Karlovy Vary. Sparta uhájila v Plzni neporazitelnost, zvítězila 3:2 a Vítkovice ve šlágru dostaly od Pardubic naloženo 3:7. Na první body v sezoně dosáhla brněnská Kometa, doma si poradila s Českými Budějovicemi 4:0. Uspěly i Třinec a Liberec a v samostatných nájezdech Litvínov.

Domácí uspěli potřetí za sebou, na plný bodový zisk stačil Bruslařům jediný gól Róberta Lantošiho. Brankář Jan Růžička si připsal hned ve svém prvním startu v sezoně čisté konto. Potřeboval na něj 31 úspěšných zásahů.

První třetina sice vstřelený gól nepřinesla, zajímavé situace byly ale k vidění na obou stranách. Dvě gólové šance musel řešit jak karlovarský brankář Dominik Frodl, tak i mladoboleslavský Růžička, který se postavil mezi tři tyče poprvé v probíhajícím soutěžním ročníku domácí nejvyšší soutěže. V dosavadních čtyřech zápasech chytal vždy jeho kolega Filip Novotný.

Statistiky utkání. Livesport

Skóre se tak poprvé měnilo až na začátku druhé třetiny. Roman vybojoval puk za brankou, nahrál jej Timovi Söderlundovi, který ještě celou akci vyšperkoval přihrávkou na volného Lantošiho a ten už uklízel kotouč do odkryté branky. Inkasovaný gól nabudil k aktivitě hosty, kteří se hnali celou druhou třetinu za vyrovnáním. Paradoxně mohli ale inkasovat podruhé, když na druhé straně trefil Ondřej Roman horní tyčku.

V polovině třetí třetiny pálil v přesilovce nebezpečně Lukas Zetterberg, ale Růžičkovi pomohla stejná horní tyčka jako v předchozím případě Frodlovi. Hosté se nakonec gólu nedočkali ani v poslední minutě, kterou strávili při hře bez brankáře se šesti hráči v poli.

Pražané sice na západě Čech prohrávali, ale na začátku prostřední části skóre otočili a dokázali odpovědět i na vyrovnání Indiánů na 2:2. Ve 49. minutě zaznamenal vítěznou trefu kapitán Sparty Michal Řepík. Bojovní domácí sice v 58. minutě ještě jednou srovnali stav, jenže branka byla po trenérské výzvě hostů odvolána. Plzeňští tak padli již potřetí za sebou.

Střelci utkání Plzeň –⁠ Sparta. Livesport

Domácí na začátku ubránili oslabení a ve čtvrté minutě mohl otevřít skóre Petr Zámorský, jehož rána bez přípravy od modré čáry zazvonila na levou tyčku. Hosté prohrávali osobní souboje a gólman Jakub Kovář musel zlikvidovat nebezpečnou dorážku Indráka. Ve 13. minutě se už po po předchozím tlaku čtvrtého útoku Indiánů prosadil ranou z pravého kruhu Jakub Lev.

Sparťané poté přidali, v 18. minutě nahození Petra Hausera usměrnil do sítě úspěšně tečující Jan Buchtele a vyrovnal na 1:1. Ještě před pauzou z přečíslení dvou na jednoho řádně protáhl gólmana domácích Dominika Pavláta střelou z pravého kruhu Michal Kempný.

Ve 22. minutě Roman Horák sice z dobré pozice pálil nad, sparťané však udeřili o dvě minuty později ve vlastním oslabení, když Miroslav Forman přesnou střelou z pravého kruhu dokonal obrat na 2:1. Domácí zareagovali zjednodušením hry, dobře kombinující hosté je však do šancí nepouštěli.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Až po polovině utkání mezi kruhy volný kapitán Indiánů Jan Schleiss zakončil při svém 500. extraligovém startu mimo. Poté převzal znovu iniciativu soupeř díky nedisciplinovanosti domácích, během krátké přesilovky pět na tři však průnik Jakuba Krejčíka zastavil pohotovým rozklekem Pavlát, který svůj tým podržel i při dvou dalších oslabeních.

Ve 44. minutě z ojedinělé akce vyrovnal pohotovou dorážkou na hraně brankoviště Tomáš Mertl na 2:2. Rychle mohl odpovědět Horák, jenže proti jeho střele do odkryté branky se stihl přemístit Pavlát. Střelecky aktivnější hosté udeřili ve 49. minutě, kdy po přihrávce Filipa Chlapíka od zadního mantinelu skóroval pokusem z voleje Řepík.

Indiáni následně ještě nezužitkovali početní výhodu, ale při vyloučení Michala Moravčíka se v 58. minutě trefil nahozením od modré čáry Zámorský. Pro předchozí hru Schleisse vysokou holí však sudí po shlédnutí videa gól neuznali. Sparťané poté přečkali i plzeňskou hru bez brankáře a dnešní výhrou ukončili čtyřzápasovou sérii porážek na západě Čech.

Pardubice si připsaly čtvrtý plný bodový zisk v sezoně a dosud bodovali ve všech utkáních. Domácí naopak neprožívají vydařený vstup do sezony, doma prohráli i třetí duel. Hattrickem se pod úspěch Východočechů podepsal Lukáš Radil, který si navíc připsal i asistenci. Pardubice jsou druhé, jen o skóre za vedoucí Spartou.

Střelci utkání Vítkovice –⁠ Pardubice. Livesport

V brance Dynama se poprvé v sezoně objevil od začátku Milan Klouček, první vážnější situaci ale musel řešit jeho protějšek Matěj Machovský. Střelu Tomáš Hyky ale zlikvidoval. Kloučka prověřil po přečíslení Petr Chlán, skóre se ale měnilo až v první přesilové hře. Sedlákův faul v útočném pásmu potrestal kapitán Vítkovic Dominik Lakatoš.

Východočeši sice úvodní početní výhodu nevyužili, tři sekundy po návratu vyloučeného Petra Gewieseho na led ale srovnal Patrik Poulíček a připsal si čtvrtý gól v sezoně. O dvě minuty později hosté otočili stav, když se po přihrávce Roberta Kousala a přečíslení dva na jednoho prosadil Radil. I on si připsal čtvrtou branku v ročníku.

Vítkovice ale přidaly a ještě v první třetiny vyrovnaly, v čase 19:29 se o to postaral Willie Raskob, jehož střela se za brankovou čáru odrazila od brusle obránce Tomáše Dvořáka. Ve 27. minutě se domácí dostali zpět do vedení, když svůj návrat do sestavy gólově oslavil Rastislav Dej.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Dynamo ale poté opět dokázalo vývoj zápasu otočit ve svůj prospěch. Sedlák v polovině utkání ještě Machovského nepřekonal, o pár sekund později však kombinaci elitního útoku Pardubic zakončil přesně David Cienciala. O dvě minuty později těžil z dobré poziční hry obránce Adama Musila na útočné modré čáře Radil, jenž vrátil hostům vedení.

Domácí se mohli dostat do kontaktu v další přesilovce na přelomu druhé a třetí třetiny, místo vyrovnání ale sami inkasovali. Deset sekund před plánovaným návratem Tomáše Zohorny se z brejku prosadil Jan Mandát. Vítkovičtí v předešlém kole dokázali v závěru duelu v Třinci smazat dvougólové manko, tentokráte se jim ale nic podobného nepodařilo.

Naopak Pardubice ještě přidaly dvě branky. Nejprve se prosadil pohotovou tečí Vondráček, v 59. minutě uzavřel skóre Radil. Třiatřicetiletý útočník si připsal druhý hattrick v extraligové kariéře a s šesti góly je nejlepším střelcem soutěže. Dynamo vyhrálo na ostravském ledě potřetí za sebou.

Brno zaznamenalo první vítězství, první bodový zisk v sezoně a rovnou i první čisté konto, které uhájil Dominik Furch. O výhře rozhodla Kometa třemi brankami ve druhé třetině. Jihočeši nenavázali na tři výhry za sebou a prohráli podruhé v novém ligovém ročníku.

Střelci utkání Brno –⁠ Budějovice. Livesport

Kometu po sobotním odstoupení Patrika Martince vedl podruhé jako hlavní kouč jeho asistent Jaroslav Modrý, jenž ještě v minulé sezoně vedl právě Jihočechy. Po jednozápasové pauze mohl opět počítat se zkušenými Furchem i Tomášem Marcinkem.

Do utkání vstoupili domácí se zodpovědnou obranou a útočnými výpady. V koncovce však chyběl Brňanům větší klid, což se projevilo při šancích Martina Kohouta, Jakuba Fleka i Marcinka.

České Budějovice v čele s Hrachovinou dobře bránily a opticky držely s Brnem krok. Jedinou šanci Jihočechů měl Jan Ordoš, jehož střelecký pokus z ideální pozice v 10. minutě zlikvidoval pozorný Furch.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Ve druhé třetině Brno vystupňovalo svůj tlak, ve 23. minutě neproměnil sólo Zdeněk Okál, o dvě minuty později se dostal do slibné střelecké pozice kapitán Martin Zaťovič, ale oni on na jihočeského gólmana nevyzrál.

Čekání na gól ukončila první přesilová hra domácích, už po 18 sekundách početní výhody a zdařilé kombinaci se prosadil obránce Daniel Gazda. Kometa se uklidnila, bez potíží přežila oslabení a udeřila podruhé. Po přihrávce Lukáše Cingeľa se vůbec poprvé trefila letní americká posila Steve Moses. Netrvalo dlouho a krásnou kombinaci zkušeného třetího útoku Brna zakončil Flek třetí brankou.

Nejlepší třetina Brna v současném ligovém ročníku přinesla na hokejky domácích herní pohodu. V úvodu třetí třetiny mohli navýšit vedení Komety Adam Zbořil a Okál. Prioritou Brna ale bylo nedostat gól. Šanci na první trefu Jihočechů měl v 53. minutě Milan Doudera, ale nedal. Domácí zaslouženou výhru bez větších problémů uhájili a v samotném závěru ji potvrdil čtvrtou brankou kapitán Zaťovič.

Bílí Tygři zabrali po třech zápasech bez zisku. V čase 7:38 vedli už 3:0, když skóre otevřel osmnáctiletý obránce Jakub Dvořák, následně zvýšil Tomáš Filippi a pak se prosadila i čerstvá posila domácích –⁠ sedmnáctiletý bek Tomáš Galvas. Rytíři přes dobrý finiš na body nedosáhli, dál čekají na tříbodové vítězství a jsou poslední.

Střelci utkání Liberec –⁠ Kladno. Livesport

Liberec předvedl bleskový nástup do utkání a již po 44 sekundách šel do vedení. Dvořák nahodil kotouč z velkého úhlu na branku a odrazem o záda Landona Bowa zaznamenal první extraligovou trefu v kariéře. V šesté minutě už domácí vedli o dvě branky: Martin Faško-Rudáš našel efektní zadovkou před brankou zcela volného Filippiho a ten se střelou k tyči nemýlil.

Bílí Tygři neměli pořád dost a po další chybě v kladenské defenzívě se do samostatného nájezdu dostal novic v domácím dresu Galvas, který bekhendovým blafákem mezi Bowovy betony zvýšil již na rozdíl tří branek. Také on slavil první gól v extraligové kariéře.

Na kladenského brankáře Bowa to už bylo moc a přepustil své místo v brankovišti Adamu Brízgalovi. Značně opařené Kladno se před Davida Hrenáka dostávalo sporadicky, výjimkou byl samostatný únik Tomáše Plekance. Liberecká jednička si ale se střelou kladenského kapitána poradila.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Do druhé části vstoupili aktivněji Rytíři a pomohla jim i přesilovka, tu ale nevyužili. Následovala déle než minutu trvající dvojnásobná výhoda Severočechů, ti ji ale sehráli velmi špatně. Ke slovu se tak dostalo Kladno a po přihrávce Denise Kusého propálil Hrenáka střelou bez přípravy Jiří Ticháček. Hosty kontaktní gól nabudil a v další přesilové hře našel Plekanec přes osu hřiště Eduardse Tralmakse, který překonal přesunujícího se Hrenáka. V samém závěru třetiny měl navíc na holi vyrovnávací branku Ondřej Bláha, Hrenák však svůj tým podržel.

Třetí část začala opatrněji z obou stran. Bílí Tygři poté mohli odskočit v další dvojnásobné přesilovce, Brízgala ale svou branku s vypětím všech sil uhájil od pohromy. Hra se poté přelévala z jedné strany na druhou, ani jeden z týmů si ale nedokázal vypracovat větší šanci.

S přibývajícím časem se Kladenští museli tlačit stále více dopředu, naráželi však na dobře zformovanou obranu domácích. V samém závěru ještě Rytíři sáhli ke hře bez brankáře, vyrovnat už ale nedokázali.

Hosté ztratili vedení 2:0, čtvrtou výhru v řadě jim ale v nájezdech vystřelil Petr Koblasa. Královéhradečtí i přes porážku bodovali i v pátém utkání ročníku, potřetí za sebou ale neuspěli v nastavení.

Střelci utkání Mountfield HK –⁠ Litvínov. Livesport

Litvínov potvrzoval od úvodních minut dobrou formu a domácí hokejisty přehrával. Vidět byla zejména třetí formace: Liam Kirk, Jindřich Abdul i Lukáš Válek měli v první třetině vyložené šance. Ospalý hradecký tým držel nad vodou gólman Patrik Bartošák, který ale v desáté minutě neviděl přesnou teč Michala Guta. Ten přitom zaplnil mezeru v prvním útoku při absenci Matúše Sukeľa. Největší hrozbu pro Vervu představovaly paradoxně její přesilové hry, v nichž Tomek zasahoval proti únikům Jordanna Perreta a Radovana Pavlíka.

V pokračující výhodě na startu druhé části ale naopak Hlava snadno projel za obranu Hradce a nadvakrát překonal Bartošáka. Severočeši hru ovládali a nervózní domácí tým stihla ve 27. minutě další pohroma: Bartošák sice fantastickým skokem vychytal Patrika Demela, ale při zákroku se zranil. Do branky šel poprvé v novém extraligovém ročníku Fin Henri Kiviaho, jemuž pomohl alespoň pondělní start v prvoligovém Kolíně.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Tým Mountfieldu přesto zvýšil tempo a do druhé přestávky vyrovnal. Střela Marka Zachara se po zákroku Mateje Tomka ještě zastavila pár centimetrů před brankovou čarou, narůstající tlak však využil pak v přesilovce svým pátým gólem ročníku Oliver Okuliar. Při ponechané výhodě dorazil ve 39. minutě Pavelkovu střelu do odkryté branky Pavlík.

Jako Tomka dvakrát zachránila tyčka proti střelám Davida Šťastného, Kiviahovi pomohla proti Pawla Zygmuntovi. Podobné štěstí měl, když mu rána Marka Baránka propadla těsně vedle branky. V posledních minutách sahal po rozhodnutí spíše Hradec Králové, nejméně chybělo výtečnému Okuliarovi.

Podobný obraz hry nabídlo i prodloužení, ve kterém však musel po hradecké převaze Kiviaho zachránit svůj tým při trestném střílení Ondřeje Kašeho. Ten neuspěl ani v samostatných nájezdech, zato jeho bratr David společně s rozdílovým střelcem Koblasou ano. Protože Tomek neinkasoval, hráčům Vervy to stačilo k bodu navíc.

Obhájci titulu vyhráli potřetí za sebou, v polovině třetí části měli na své straně vedení už 4:1. Dva góly dal Daniel Voženílek, vítěznou trefu si připsal další útočník Petr Vrána. Hanáci vyšli ve druhém vystoupení po sobě bodově naprázdno.

Střelci utkání Olomouc –⁠ Třinec Livesport

Oboustranně opatrný začátek úvodní třetiny prolomila využitá přesilová hra Třince v šesté minutě, během které Voženílek úspěšně tečoval tvrdou střelu Tomáše Kundrátka od modré čáry. Olomouc mohla vzápětí dvakrát srovnat, ale puk za záda Marka Mazance její hráči nedostali.

V závěru první části byla k vidění série šancí Ocelářů, jenže Daniel Kurovský, Kundrátek ani Libor Hudáček neuspěli. Povedlo se to až Danielu Voženílkovi, který po hezké individuální akci přidal svoji druhou branku v zápase. Domácí však ještě před pauzou snížili –⁠ úspěšnou dorážkou se o to postaral Jan Knotek.

Hned na začátku druhého dějství mohl srovnat Aron Chmielewski. Bývalý dlouholetý hráč Třince, od této sezony působící v Olomouci, ale po otočce zpoza branky puk do sítě nedostal. Poté se hrálo delší dobu bez větších šancí a oba brankáři předvedli několik jistých zákroků. Nejblíže vyrovnání byla Olomouc po faulu na unikajícího Jakuba Orsavu, jenže Lukáš Nahodil nařízené trestné střílení neproměnil.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Třinci vyšel vstup do třetí části hry, kdy Marko Daňo usměrnil nahození Adama Poláška za Branislava Konráda. Hosté se poté soustředili převážně na obranu a olomoučtí hráči se kvůli tomu dostávali do šancí jen sporadicky. Slibnou šanci na dovršení hattricku měl naopak Voženílek, ale z dobré pozice minul.

Hosty to však mrzet nemuselo, krátce poté se totiž po odrazu od zadního mantinelu zblízka prosadil Petr Vrána. Olomouc před koncem základní hrací doby dokázala dvakrát skórovat zásluhou Lukáše Kucsery a Silvestera Kuska, jenže vyrovnávací branku už přidat nestihla.