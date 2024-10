Chce to klid a více sebedůvěry, nabádá Baďouček. Přechod na lavičku Dynama byl pro něj složitý

Ve středu narychlo převzal hokejisty Pardubic po rezignaci Marka Zadiny (52) před zápasem Ligy mistrů, v pátek stál Václav Baďouček (62) na střídačce Dynama i v extraligovém utkání proti Liberci. A mohl se svými svěřenci slavit vítězství 2:1 po samostatných nájezdech.

"Nastala situace, jaká nastala. Bylo to samozřejmě hodně rychlé a složité. Jsem členem organizace, vedení mě oslovilo, tak jsem jim vyhověl," řekl po utkání novinářům Baďouček, jenž se do role hlavního trenéra přesunul z pozice sportovního manažera B-týmu.

V nejvyšší soutěži působil naposledy v ročníku 2022/23, kdy vedl Plzeň. "Vzal jsem si chvilku, abych si vše srovnal v hlavě. Bylo to složité, protože změna proběhla přes noc před utkáním proti Lahti. Vždy je to komplikované, první video jsem viděl někdy ve středu po obědě. Ale tak se to seběhlo," popisoval Baďouček.

Dvaašedesátiletý trenér má za sebou dva zápasy na střídačce Pardubic. "Jak proti Lahti, tak i dnes proti Liberci jsme měli spoustu šancí, nepadá nám to tam. Mužstvo potřebuje uklidnit a dodat sebedůvěru. Schází tam lehkost, třeba dneska když jeli Zohorna s Radilem. Před měsícem by si to dali z první do prázdné branky. Jsou to kvalitní hráči, ale momentálně tam není úplný klid, jaký by potřebovali," poznamenal Baďouček.

I dvoubodová výhra nad Libercem přijde mužstvu vhod. "Nemám obavy, že bychom nezačali vyhrávat za plný počet bodů. Když budou kluci takhle dál pracovat, tak se jim to vrátí," řekl Baďouček, jenž pro zápas s Libercem opět pozměnil složení pardubických útoků. "Myslím, že ti kluci k sobě patří. Mám takový pocit, doufám, že dobrý," uvedl.

Statistiky utkání. Livesport

Z role manažera se tak opět vrátil do pozice trenéra. "Vžil jsem se do role manažera pardubického 'béčka', bylo to po letech trénování zase jiné. O tom, jestli půjdu ještě na extraligovou lavičku, jsem opravdu neuvažoval," doplnil. A co bude dál? "Kdo by nechtěl v Pardubicích zůstat," usmál se Baďouček.