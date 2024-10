Hokejisté Litvínova přivítali ve šlágru 10. kola Tipsport extraligy na domácím ledě Spartu. Od pražského týmu utržili porážku 2:4, padli potřetí v řadě a jejich náskok na Pardubice se ztenčil na tři body. Dynamo udolalo Liberec až v samostatných nájezdech 2:1. České Budějovice poskočily z poslední příčky, když doma zdolaly Kladno 3:0. Na dno se po přídělu 1:6 od Karlových Varů sesunula Plzeň.

V první 20minutovce byli nebezpečnější Severočeši, hráli sebevědomě a rychle, Spartu držel tradičně Josef Kořenář v brance. Z dobrých šancí ho nepřekonali Michal Gut, Sandberg ani u tyčky dotírající Nicolas Hlava nebo David Kaše bekhendem. Pražany nenahodila ani přesilová hra, vůbec se jim nepovedla, v úvodní části vystřelili na branku jen pětkrát.

Když brzy po první přestávce vybojoval puk ve vlastním obranném pásmu debutující útočník Maxim Čajkovič, ujel po křídle a z kruhu překonal hostujícího brankáře, domácí slavili vedení a Slovák premiérovou trefu v extralize.

Sparta odpověděla už za dvě minuty, když Hyka v tlačenici dotlačil u tyčky puk za beton Matěje Tomka i za čáru. V polovině zápasu dostal Litvínov přesilovou hru při vyloučení Miikky Salomäkiho, ale výhoda se změnila v nevýhodu. Sparta si vytvořila v oslabení hned tři šance a ta třetí už skončila gólem, to když se Kryštof Hrabík prosadil z prostoru mezi kruhy.

Hosty to nabudilo, bylo jich plné hřiště, což přetavil v třetí gól po přečíslení Roman Horák. Závěr druhé třetiny Severočeši dohrávali v útlumu a Sparta je motala jako v přesilovce.

Třetí třetina začala nešťastně pro hostujícího Petra Tona, po hitu od Kristapse Zileho musel otřesený na ošetřovnu. Chvíli nato Sparta hrála dlouhou přesilovku, jednou orazítkovala břevno, podruhé tyčku. A tak jí Litvínov ukázal, jak se početní výhoda využívá. Čajkovičova rána zpoza kruhu byla nechytatelná.

Živou vodou polití domácí pak Pražanům zatápěli, hlavně Petr Koblasa se ocitl v dobrých příležitostech. V závěru jim ale nepomohla ani power play, naopak Tomáš Hyka vítězství zpečetil do prázdné branky v poslední sekundě.

Stejně jako ve středečním utkání se na střídačku Pardubic postavil trenér Václav Baďouček, který po rezignaci Marka Zadiny společně s asistenty vede tým Dynama. V brance Pardubic se tentokrát objevil Tomáš Vomáčka, jenž musel být od úvodu pozorný, v 10. minutě na něj nevyzrál Martin Faško-Rudáš. Domácí měli v úvodní třetině k dispozici dvě přesilovky, které nevyužili.

Východočeši i ve druhém dějství zaměstnávali libereckého brankáře Petra Kváču, ve 32. minutě neuspěl dvakrát zblízka Jiří Smejkal. Domácí se museli bránit i v oslabení, nakonec inkasovali až při rovnovážném počtu hráčů na ledě. Ve 39. minutě ujel Marek Zachar od modré čáry protihráčům a vydařenou kličkou překonal Vomáčku.

Vyrovnat mohl v úvodu třetí třetiny Jan Mandát po přihrávce Vondráčka, jenže z úhlu trefil Kváču. O pár sekund později už se Dynamo radovalo, když do liberecké branky zapadla střela Libora Hájka od modré čáry. Na druhé straně pak vytáhl skvělý zákrok Vomáčka proti dorážce Filipa Jansy. Za stavu 1:1 dospěl zápas do prodloužení, v němž Kváča kryl střely Martina Kauta nebo Smejkala.

O vítězi utkání nakonec rozhodly až samostatné nájezdy. V nich uspěli pouze pardubičtí střelci, když se trefili Kaut, Roman Červenka a Matěj Paulovič. Všichni tři hráči Liberce nájezd neproměnili. Dočasný trenér Baďouček si tak u A-týmu Dynama připsal první výhru.

Po úvodním buly ve středovém kruhu se Jihočeši ihned vypravili na zteč, obránce Štencel zezadu objel kladenskou klec, nahodil kotouč před brankoviště a Filip Přikryl zblízka po 14 sekundách otevřel skóre. Domácí překypovali aktivitou a vytvářeli si jednu šanci za druhou. Zblízka však neskóroval Jáchym Kondelík, neuspěl ani Ondřej Kovařčík střelou z pravého kruhu.

Ve druhé části se rychle vyrovnal poměr sil, navíc českobudějovický Matěj Toman dvojnásobným faulem na Jaromíra Pytlíka nabídl hostům příležitost k vyrovnání ve čtyřminutové přesilovce. Rytíři se dostali k několika střeleckým pokusům, ale Motor bránil velmi dobře.

Ve 32. minutě dostal přesnou přihrávku Antonín Melka a ocitl se v samostatném úniku, který neproměnil, jenže rozhodčí nepřerušil hru, když byl puk schovaný pod betony ležícího Milana Kloučka a Melka po návratu od zadního mantinelu došťouchal puk za brankovou čáru. Po trenérské výzvě ale sudí Šindel a Zeliska gól neuznali. Zanedlouho Jaromír Jágr s Pytlíkem současným vyloučením darovali Jihočechům dvouminutovou přesilovku pět na tři, při níž Milan Gulaš zvýšil náskok střelou z místa za levým kruhem. Následovaly další přesilovky Motoru, ale zůstaly nevyužité.

Třetí třetinu zahájili náporem hosté, ale brzy se ocitl v šanci také Gulaš. Z tlaku Středočechů se domácí vymanili k dalšímu brejku a obránce Roman Vráblík nebezpečně vypálil z pravého kruhu, načež po střetu s protihráčem zůstal ležet otřesený v rohu kluziště. Počet hráčů na ledě zůstal nezměněný. Jágrovi nevyšel pokus proháčkovat se středem kluziště, ale vynutil si faul Kondelíka, při jehož trestu mohl snížit u levé tyčky Pytlík. Šanci v přesilovce nevyužil ani Matyáš Filip.

V dalším průběhu domácí Nick Olesen trefil horní tyčku. Tvrdou střelu švihem vyslal z levého kruhu Gulaš. Necelé čtyři minuty před sirénou jeli Gulaš s Olesenem dva na jednoho, druhý z nich však střílel bez úspěchu. Brzy nato sáhli hosté k power play, při níž Přikryl netrefil prázdnou branku, ale od modré čáry skóroval Gulaš.

Gólman Klouček udržel podruhé v sezoně čisté konto. Rytíři vyšli bodově naprázdno poprvé po čtyřech zápasech, z nichž tři vyhráli. Motor uspěl ve vzájemných duelech počtvrté za sebou.

Do utkání vstoupili lépe domácí. V čase 1:16 přihrávku Tarma Reunanena nasměroval poprvé za Hrenákova záda Ondřej Procházka. Za hosty první nebezpečnou střelu z levého křídla vyslal až v sedmé minutě Tomáš Urban. Energie byla v úvodní třetině blízko druhé brance zejména v 10. minutě, když po krásné individuální akci mladík Vojtěch Čihař orazítkoval levou tyč. Na druhé straně prudkou střelu Tima Söderlunda z levého křídla nejdříve zlikvidoval Dominik Frodl a v 19. minutě zcela osamocený Jakub Klepiš trefil horní tyčku karlovarské branky.

Druhá třetina přinesla ze strany Karlových Varů ofenzivní smršť. Ve 22. minutě po důrazu v předbrankovém prostoru využil první přesilovou hru domácích Ondřej Beránek, hosté si záhy vzali neúspěšnou trenérskou výzvu a dostali další dvouminutový trest. Nabídnutou přesilovku sice domácí nevyužili, ale ve 24. minutě dostal ve středu kluziště prostor najíždějící Jaks a potřetí prostřelil nejistého Hrenáka.

V euforii hrající Energie o necelou minutu později střelou Dávida Grígera vyhnala plzeňského gólmana na střídačku a Hrenáka nahradil Nick Malík. Ve 29. minutě dal hostům jiskru naděje Klepiš, i jeho branku musel posvětit videorozhodčí. Přes obdržený gól domácí pokračovali v aktivitě. Ve 30. minutě ujel Beránek, který byl faulován, ale přesto zvýšil na 5:1. Hořkou 10minutovku si Plzeňští vypili do dna ve 32. minutě, když Eirik Salsten proměnil nařízené trestné střílení za faul Petra Zámorského na ujíždějícího Arttua Ilomäkiho.

V závěrečné 20minutovce si hráči Energie své vysoké vedení již s přehledem pohlídali a dotáhli západočeské derby do vítězného konce.

Ostravané se vrátili na extraligový led po 12 dnech a rozsáhlé viróze v týmu, kvůli které si odložili duely s Mladou Boleslaví a v Českých Budějovicích. Do domácí sestavy se zatím nezapojila staronová posila Peter Mueller, který měl v době zápasu přistát na vídeňském letišti.

Kometa začala náporem, k němuž pomohla i přesilovka po minutě hry. Do první větší šance se dostal v 5. minutě Jakub Flek, ale ani dvě střely z bezprostřední blízkosti nestačily k vedoucímu gólu. Ten přišel v 11. minutě, kdy skvělou kombinaci druhého útoku zakončoval do prázdné branky Adam Zbořil.

Na hráčích Vítkovic byla herní pauza znát, pomalu se dostávali do tempa a vyjma jedné střelecké příležitosti Jana Hladonika se k zakončení nepropracovali, museli se soustředit na bránění brněnského tlaku. Gólově je nenastartovaly ani dvě přesilovky v závěru první třetiny, kdy měli na hokejkách vyrovnání Jindřich Abdul a Jan Košťálek.

Do druhé třetiny vlétli mnohem lépe domácí hráči. Ve 24. minutě se před brankou nejlépe zorientoval Lukáš Cingel a poslal Lukášem Klimešem vyraženou střelu za jeho záda. O 68 vteřin později už Brno vedlo o tři góly. Jakub Kos vystihl špatnou rozehrávku hostí, Tomáš Rachůnek pak našel v ideální pozici Jakuba Konečného, který po svém letním příchodu ze Sparty poprvé skóroval v dresu Komety.

Hosté se z toho direktu těžce zvedali. Pokud se už dostali k zakončení, jako ve 32. minutě Yohann Auvitu, stál mezi tyčemi pozorný Postava. Rozdíl v aktuální výkonnosti dokumentovaly přesilové hry. Zatímco hostům se v nich nedařilo, Brno ji využilo zásluhou rychlé kombinace, na jejímž konci byl opět Cingel.

Vítkovice se v závěru druhé třetiny přece jen prosadily v početní výhodě. Před brankou se nejlépe zorientoval Lukáš Kovář a sebral Michalu Postavovi čisté konto. Tříbrankový rozdíl určil ráz třetí třetiny. Ostravané vrhli všechny síly do útoku, defenzíva Brna měla plno práce a také trochu štěstí, neboť po střele Juraje Mikuše zvonila tyč Postavovy svatyně.

Kometa tak dostala prostor pro brejky. Jedličkův nájezd zlikvidoval Klimeš, nevyužita zůstala i šance Hynka Zohorny. Necelých osm minut před koncem se přesnou ránu z pravého kruhu prosadil obránce Košťálek a snížil na rozdíl dvou branek.

To byl pro hosty signál na ještě větší nápor, Brno se bránilo až příliš pasivně a doplatilo na to. V 57. minutě si najel mezi kruhy Hladonik a prvním gólem ve vítkovickém dresu se postaral o dramatický závěr. Vítkovice odvolaly brankáře, ale půl minuty před koncem jim pláchl Flek a trefou do prázdné branky potvrdil výhru Komety.

První třetina nabídla vážnější šance jen během dvou přesilových her Olomouce, jinak se hrál spíše opatrný hokej s dobrou obrannou hrou obou týmů. V početní převaze domácí Petr Fridrich z mezikruží trefil jen clonícího hráče před sebou, Káňův pokus skončil těsně vedle tyče a Karel Plášek zamířil do brankové konstrukce.

Také druhá třetina nabídla šance až v přesilové hře Třince, jenže nadějný pokus Petra Sikory vykopl Matěj Machovský betonem. V oslabení mohl naopak vstřelit branku olomoucký Jakub Doktor, ale ani nadvakrát Marka Mazance nepřekonal. Z dobré pozice poté střílel hostující Vladimír Dravecký jen do hrudi olomouckého brankáře a Teplého střelu zablokovali bránící hráči.

První branka tak padla až tři minuty před koncem druhé třetiny, kdy Michal Kunc vybojoval puk u zadního mantinelu, předložil ho před branku Jakubu Orsavovi, který zamířil přesně pod horní tyčku. Vzápětí se v úniku dvou proti jednomu ocitli Pavel Musil s Lukášem Andělem. Prvně jmenovaný vzal zakončení na sebe, z dobré pozice však Mazancovu branku netrefil.

Na začátku třetí třetiny Třinec zvýšil aktivitu a už po minutě a půl Libor Hudáček střelou z první jen těsně minul branku domácích. Ve druhé polovině třetí třetiny se hra znovu vyrovnala a Olomouci se podařilo odskočit do dvoubrankového náskoku. Branku vstřelil nejproduktivnější hráč domácích Fridrich, jenž úspěšně tečoval Rutarovu střelu od modré čáry. Třinec v závěru sáhl k tříminutové hře bez brankáře, branku naděje už však vstřelit nedokázal.